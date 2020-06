Indígenas de Sinaloa reciben 42 mil despensas

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso, Gildardo Leyva Ortega, informó que ya se entrega la primera etapa de despensas a grupos vulnerables

América Armenta

Los grupos indígenas del estado no se dejan atrás durante la pandemia, aseguró el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, Gildardo Leyva Ortega, quien se ha acercado para conocer las necesidades y entregar apoyos alimenticios de los 11 millones que se destinaron para 42 mil despensas para indígenas.

“Por parte de la comisión que yo presido en el Congreso del Estado que es la Comisión de Asuntos Indígenas, se bajaron 11 millones de pesos que se tradujeron en 42 mil despensas que lo estamos distribuyendo de la mano de Gobierno del Estado, porque ellos son los que tienen que distribuir como Ejecutivo, nosotros cumplimos con ponerle 11 millones de pesos”, declaró el legislador.

La repartición de este apoyo ya inició y será en tres etapas, detalló el diputado, la primera entrega ya se está cerrando a nivel estado, en cuanto a la segunda etapa la semana que entra se iniciará con la entrega y espera que para julio se entregue la tercera y última parte de los apoyos, sobretodo en los grupos que se concentran en el norte del estado.

El año pasado, abundó Leyva Ortega, también fueron 11 millones de pesos los que se destinaron a compra de alimentos para apoyar a las comunidades indígenas, llegando a diferentes puntos como la sierra de Sinaloa de Leyva, en El Fuerte, para Chinobampo, Potrero de los Soto y otras 13 comunidades que están por el municipio de Choix.

“Ahora viendo la pandemia se quiso compartir con todos los hermanos indígenas a nivel estado y es lo que estamos haciendo ahorita, entregando de las despensas ese apoyo alimentario a las comunidades indígenas”, resaltó.

“En Villa Juárez, pegado a Navolato, cerca de Culiacán, hay una comunidad grandísima donde existen 16 etnias indígenas del sur y centro de país, que están concentrados ahí, que llegaron como migrantes, pero que ya son residentes, ya son de aquí del estado y también se les está tomando en cuenta”, agregó.

En la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, detalló, lo han sabido manejar y han exhortado a la ciudadanía indígena a tomar medidas de protección para evitar contagios, como que si no tienen a que salir no salgan, que se queden en su casa y que se laven las manos, entre otras.

“El 45 por ciento de las personas que habitamos en el municipio de El Fuerte somos indígenas, tenemos mucha gente acá en el norte especialmente en el municipio de El Fuerte”, comentó el diputado.

En el año y medio que tiene esta legislatura el diputado señaló que ha escuchado a los grupos indígenas y que en pandemia o no se les atiende.

Prioridades

El legislador resaltó entre otras cuestiones que debido a la pandemia y la suspensión de clases presenciales en los centros de estudios, las carencias y dificultades en educación se agudizaron y es necesario trabajar en ellas, sobretodo para quienes necesitan acceso a las tecnologías de información y comunicación para estudiar.

“Ha habido algunas dificultades porque tú sabes que en el municipio de El Fuerte el 90 por ciento de la población es rural y en muchas partes no tienen internet no tienen señal, los muchachos batallan y nosotros estamos tratando de ver qué podemos hacer por ellos, para que el próximo ciclo escolar no batallen, porque si hay muchas quejas que batallan para tener señal en muchos ejidos”, manifestó Leyva Ortega.