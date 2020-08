Tumban árboles para revestir el Arroyo Jabalines, en Mazatlán; los vecinos se indignan

La madrugada de este sábado personal de una empresa realizó la tumba de árboles y mangle en la zona del arroyo que será revestida con concreto

Belizario Reyes

29/08/2020 | 12:44 AM

MAZATLÁN._ Gran indignación generó en los vecinos del Fraccionamiento Jacarandas el que se hayan retirado árboles por las obras de recubrimiento con concreto del Arroyo Jabalines para prevenir inundaciones en esa zona de la ciudad durante las temporadas de lluvias.

"Toda la línea de árboles que había la van a tumbar y toda la línea aquí había aquí también fue devastada ahorita en la madrugada, 3:30, 4:00 de la mañana y aparte le echaron un líquido que las señoras dijeron que era creolina, hace unos tres días para que nadie se sentara (en los árboles)", denunció públicamente en el lugar el secretario del Comité Ecológico "El Gran Árbol" de Jacarandas, David Ocampo Peraza.

"La indignación de los habitantes es que se integró el Comité Ecológico El Gran Árbol de Jacarandas y dos de las peticiones principales eran cuidar el gran árbol, que se le hiciera una estructura para su protección, y el otro punto era que de lo que quedaba todavía sin construir que se nos dijera cuál iba a ser el trazo del talud del canal".

Ocampo Peraza reiteró que actualmente no están en contra del recubrimiento del arroyo con cemento para prevenir las inundaciones.

"Ahorita no estamos en contra de la canalización con cemento, ya lo lograron, ya no queremos conflictuar sobre ese tema que nosotros demostramos que era incorrecto, pero lo que le pedíamos en ese punto dos que nos dijeran cómo se van a proteger los árboles, la flora y fauna donde iban a construir", añadió el también ex presidente del Consejo Ecológico de Mazatlán.

"De tal manera que se tenía que saber qué árboles estaban fuera de la obra para que se protegieran y qué árboles estaban dentro de la línea de talud para que se talaran".

Para ello se tuvo una reunión con el propio Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y ese acuerdo se le comunicó a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, así como a la Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente, continuó.

La Secretaría de Obras Públicas en la entidad le mandó una solicitud a la Dirección Municipal de Ecología para que hiciera la evaluación de los árboles que se iban a talar, a trasplantar y los que se iban a conservar, para que personal de esas dependencias se reuniera con los integrantes del Comité Ecológico del Gran Árbol de Jacarandas para conocer bien dicha información, añadió.

Sin embargo, sin darse a conocer dicha información, entre las 3:30 y las 4:00 horas de este sábado personal de una empresa que realizará el recubrimiento con cemento en dicho tramo frente al Fraccionamiento Jacarandas y la Colonia Ampliación 20 de Noviembre, con apoyo de maquinaria comenzó a tirar los árboles, maleza y mangle que había en esa zona.

Dicha acción que ya se realizó en un tramo de centenares de metros en ambas orillas del arroyo indignó a los vecinos, quienes denunciaron públicamente esta situación.

Exigieron que se defina qué árboles se van a trasplantar o a talar y se respeten los acuerdos y que no se devaste toda la flora y fauna del lugar.