Indignadas, mujeres protestan afuera de Palacio Municipal, donde exigen justicia y freno a feminicidios

A la voz de las feministas se unió la del colectivo Sabuesos Guerreras, que elevó la exigencia del regreso de sus familiares desaparecidos

José Abraham Sanz

La manifestación que se convocó para exigir la renuncia de la Procuradora del Menor del DIF Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, se mantuvo ahora para exigir justicia para las víctimas de los feminicidios.

A la voz de las feministas se unió la del colectivo Sabuesos Guerreras, que elevó la exigencia del regreso de sus familiares desaparecidos.

Después de las 17:00 horas, el grupo de unas 50 mujeres utilizó una cinta para remarcar la parte frontal del Palacio Municipal.

Las jóvenes portan cartulinas manuscritas con las que hacen mofa de los dichos de Pimentel Villalobos, quien tachó de "ingobernables" a las jóvenes de 16 y 14 años que fueron asesinadas y sus restos fueron carbonizados.

"Soy ingobernable y eso no justifica ni les da derecho a matarme", dice una pancarta. "Sí, yo soy ingobernable".

"El DIF no me cuida, me cuidan mis amigas".



El grupo se arremolinó frente a la entrada y comenzó a exigir al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a que diera la cara.

"Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", exigieron en canto.

"¿Cuántas muertas son muchas?", cuestionaron.