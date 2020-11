INE anuncia que mantiene investigación sobre Pío López Obrador

A través de un comunicado, señala que ayer mismo recibió un informe confidencial que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre los movimientos financieros de Pío López Obrador y León Romero

Noroeste / Redacción

10/11/2020 | 09:55 AM

El Instituto Nacional Electoral anunció ayer que continuará su investigación sobre los videos que involucran a Pío López Obrador, en los que David León Romero -ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal- entrega, al menos, 2 millones 430 mil pesos en efectivo dentro de bolsas y sobres de papel, al hermano del actual Presidente de la República.

A través de un comunicado, el INE señaló que ayer mismo recibió un informe confidencial que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre los movimientos financieros de Pío López Obrador y León Romero.

"La información se integrará a las indagatorias que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en torno al caso, a partir de la queja presentada por la presunta entrega de dinero a Pío López Obrador, por parte de David León Romero y que supuestamente habría sido utilizado para fortalecer al partido político Morena en Chiapas", agregó el Instituto.

El INE respondió así a una queja presentada por ciudadanos y representantes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

"Al ser una investigación en curso, el Instituto mantendrá la confidencialidad de las indagatorias y dará a conocer, de manera oportuna, los resultados de la misma", indicó en su comunicado.

El 8 de noviembre, la UIF informó que la Fiscalía General de la República no le requirió información respecto a las finanzas de Pío López Obrador y de León Romero, por lo que que concluyó la investigación.

Asimismo, la UIF -cuyo titular es Santiago Nieto Castillo-, agregó que durante sus pesquisas, no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos que motivaran la presentación de una denuncia ante la FGR.

Según la Unidad, la información se entregó al INE para que determine si existe o no responsabilidad y, en su caso, presente denuncia ante la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti.

"La UIF reitera que su función es investigar y aportar la información a las instancias correspondientes para que en el marco de sus competencias cada una determine si hay o no responsabilidades", añadió la institución encabezada por Nieto Castillo.

En octubre Pío López Obrador compareció ante la FEDE para rendir declaración respecto a los videos, por lo que dicha Fiscalía deberá determinar si procede o no penalmente en contra del hermano del actual presidente de la República, ante una carpeta de investigación derivada de las denuncias presentadas por el PAN y el PRD.

Ayer lunes, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha comunicado con su hermano tras la difusión de videos donde se le observa recibir dinero por parte de León Romero, y pidió a sus familiares y amigos "portarse mucho, muy bien", ya que señaló que "se está llevando a cabo una transformación profunda", donde no hay excepciones para nadie.

"Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, que sean los jueces los que decidan, no hay en este Gobierno nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política [...] Entonces, cero corrupción, cero impunidad, no voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia", abundó el mandatario nacional.