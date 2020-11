INE aprueba que 7 de los 15 candidatos a gobernador en 2021 deberán ser mujeres

Carlos Álvarez

Con nueve votos a favor y dos en contra (de José Roberto Ruiz Saldaña y Uuc-kib Espadas Ancona), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes 6 de noviembre, por mayoría de votos, obligar a a los partidos políticos a postular a 7 candidatas en las 15 elecciones a gobernador que se llevarán a cabo el 6 de junio del 2021.

:woman-tipping-hand::skin-tone-4: El Consejo General del @INEMexico aprobó, por mayoría de votos, la #ParidadEnGubernaturasYa que obliga a #PartidosPolíticos a postular a 7 candidatas en las #Elecciones2021 para las 15 gubernaturas. #30AñosINE pic.twitter.com/GwroayQLhC — @INEMexico (@INEMexico) November 7, 2020

Ello a pesar de que Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, advirtió ayer jueves 5 de noviembre al INE, de que presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si mantenía su intención de aprobar los criterios para obligar a los partidos políticos a postular a mujeres en 7 de 15 gubernaturas.

"El INE está incurriendo en exceso y en invasión de esferas de competencia de uno de los poderes [...] Por eso todos [...] hemos decidido enviar un exhorto, una respetuosa comunicación por esta vía de que el INE no legisle, no invaden nuestras facultades como nosotros no lo hacemos a otros poderes. Que no extralimiten en sus facultades", dijo el presidente de la JUCOPO de la Cámara alta.

"Es un tema de constitucionalidad y es un tema de invasión de poderes. Simple y sencillamente el INE no puede legislar. Si ellos legislan suplantan al Poder Legislativo y eso no lo vamos a permitir, lo aseguro", señaló el también coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien también resaltó que cuando se discutió la reforma constitucional sobre paridad, "ex profeso se excluyó de la discusión el caso de gobernadores y de presidentes de la República".

"No se incluyó en la discusión, porque son cargos unipersonales y no se puede invadir la facultad y competencia de los estados. Ni se puede imponer a un estado, que vaya a ser gobernado por un género específico. Eso lo decide la gente, esa es la democracia, no la imposición de un órgano", abundó Monreal Ávila.

"Cuando en el [Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, frente a la ausencia de un presidente, está un interino, pero el Consejo, los cuatro comisionados de este órgano, le quitaron atribuciones al presidente, es decir, legislaron nuevas facultades para los comisionados", señaló el senador como un antecedente.

Ante ello, dijo, la Cámara alta interpuso una controversia constitucional, "de la cual tenemos suspensión. ¿Qué quiere decir? Que la Corte nos concedió la razón de que ningún órgano, ningún órgano del Estado, autónomo, judicial o ejecutivo, puede suplantarnos. Ni siquiera nos metemos a la materia, es simple y sencillamente: el INE no puede legislar y no vamos a permitir que nos suplante. Es sencillo", indicó Monreal Ávila.

#EnVivo Conferencia de prensa de las y los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios del Senado de la República. https://t.co/s25Hn9TDkS — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 6, 2020

Además, los representantes de los partidos del Trabajo (PT) y de Acción Nacional (PAN) ante el INE, anunciaron que impugnarán el acuerdo, al considerar que se realiza fuera de los tiempos, es decir, 90 días antes de arrancar el proceso electoral, y en muchos estados las precampañas están por arrancar.

El dictamen original del INE establecía que 8 de las 15 candidaturas a gobernador fueran para mujeres, sin embargo, tras una conversación con los partidos políticos, fue modificado. No obstante se argumenta que debido a que el Congreso de la Unión no aprobó la legislación secundaria para garantizar la reforma constitucional "paridad en todo", el Instituto es la máxima autoridad para dar cumplimiento a la Constitución en materia electoral.

"De modo que, si en 7 de las 15 gubernaturas que se elegirán en 2021 son ocupadas por un mismo género, sumadas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se alcanzaría, al menos, 8 mujeres en los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, con lo cual, se obtendría que cerca de un 25 por ciento de estos cargos sean ocupados por mujeres, reduciendo la brecha de desigualdad que ha existido entre mujeres y hombres para asumir estos cargos de representación política", indica el dictamen aprobado.

"De este modo, se establecerían las bases para alcanzar -en forma paulatina- la paridad total en dicho cargo a nivel nacional en cumplimiento al mandato constitucional aprobado en 2019", señala el proyecto, que fue discutido este viernes 6 de noviembre en una segunda sesión del Consejo General del INE.

Los consejeros justificaron que el pasado 26 de octubre se recibió una petición en la plataforma virtual Change.org, respaldada por organizaciones y 152 personas. Asimismo, advirtieron que que la SCJN ha establecido que en materia de paridad de género se debe atender la norma constitucional.

"Siguiendo la argumentación de la SCJN y tomando en consideración la referida reforma Paridad en Todo publicada el 6 de junio de 2019, resulta evidente que debe aplicar la paridad en la postulación de candidaturas para renovar a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos Locales", apunta el dictamen aprobado.

Los consejeros del INE explicaron, además, que la medida aprobada este día tiene como objetivo, también, cumplir con la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre la paridad horizontal.

Los consejeros anularon el apartado sobre la obligación de elegir a candidatas mujeres en estados donde fueran competitivos, sin embargo incorporaron otra cláusula, de que "de ninguna manera, se registrarán las candidaturas de mujeres exclusivamente en las entidades con menos competitividad", además de que se contempla que si el partido realiza una sustitución en la candidatura, ésta deberá ser del mismo género.