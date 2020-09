INE avala candidaturas de Muñoz Ledo, Mario Delgado, Yeidckol Polenvsky y Gibrán Ramírez para dirigir Morena

Noroeste / Redacción

13/09/2020 | 07:06 AM

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó ayer que de las 105 postulaciones recibidas entre el 5 y el 8 de septiembre, para integrar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, 71 son procedentes.

De éstas, 35 personas aspiran a la secretaría general y 36 a la presidencia de dicho partido político, el cual fue fundado en 2014 por el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el propio órgano electoral, de las solicitudes que se declararon improcedentes, una fue porque se presentó extemporánea y 33 porque no cumplieron con ser militantes del partido.

El INE informó que ahora se les preguntará a los aspirantes si es su voluntad que en las encuestas a realizarse en septiembre prefieren que se utilice el nombre completo o uno corto, sin embargo, aclaró que no se permitirán apodos o sobrenombres.

Entre los personajes que competirán por la Presidencia de dicho partido político, están, entre los más conocidos, el coordinador del grupo legislativo de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo; así como el diputado federal Porfirio Múñoz Ledo; además de la actual secretaria general, Yeidckol Polenvsky Gürwitz; y Gibrán Ramírez Reyes, Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

Para la Secretaría General también hay nombres conocidos, como la senadora con licencia, Citlalli Hernández Mora; Donají Alba Arroyo, secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, además de Antonio Attolini Murra, ex Coordinador de Vinculación Internacional en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según el INE, si existen más de seis candidaturas la Presidencia o Secretaría General del partido, como es el caso, entonces se procederá a realizar una encuesta de reconocimiento, para así reducir el número de participantes a seis.

Asimismo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó seleccionar a tres empresas para que realicen esta encuesta de reconocimiento, la cual estará a cargo de Demotecnia 2.0 S. C., Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría S. A de C. V.

El levantamiento y procesamiento de dicha encuesta de reconocimiento se llevará a cabo del 16 al 22 de septiembre, mientras que la encuesta nacional abierta, se efectuará del 26 de septiembre al 2 de octubre.