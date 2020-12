INE indaga a Yeidckol Polevnsky por pagos irregulares de $398 millones en Morena

En el ejercicio 2019, el INE detectó que no existen comprobantes que justificaran las transferencias millonarias a los proveedores de obras

21/12/2020 | 09:20 AM

El Instituto Nacional Electoral inició un procedimiento oficioso para indagar el pago de 398.8 millones de pesos que fue autorizado por Yeidckol Polevnsky, ex dirigente nacional de Morena, para financiar supuestas obras y servicios que no se llevaron a cabo.

La autoridad electoral advirtió que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) si concluye que hubo un delito en el manejo de los recursos públicos.

En el Dictamen Consolidado de los ingresos y gastos de los partidos en el ejercicio 2019, el INE detectó que no existieron comprobantes que justificaran las transferencias millonarias a los proveedores Inmobiliaria Moscati de Querétaro S.A. de C.V. y Estrada Miranda Proyecto y Construcción S.A. de C.V., ambas pertenecientes a Grupo Ebor, del empresario queretano Enrique Borbolla García.

Además de la irregularidad de los pagos -que fueron erogados por anticipado-, el partido omitió incluir dichas erogaciones en su informe de gastos, con lo que intentó burlar la fiscalización del árbitro electoral.

“Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso, por las posibles irregularidades que pueden constituir hechos presumiblemente violatorios a la normatividad en materia de fiscalización respecto a los anticipos realizados por un importe de $398,811,169.00 (398 millones 811 mil 169 pesos)”, señala el dictamen.

“En caso de que, como resultado del procedimiento oficioso, esta autoridad fiscalizadora tenga elementos suficientes y contundentes para declarar fundado el procedimiento, se dará vista correspondiente a la Fiscalía General de la República por constituir una conducta susceptible de ser calificada como delito”.

Animal Político dio a conocer que, poco antes de dejar la dirigencia de Morena, Polevnsky ordenó a la Secretaría de Finanzas del partido efectuar transferencias bancarias a dos empresas como “anticipo” por obras y servicios no realizados.

En junio, la dirigencia de Alfonso Ramírez Cuéllar denunció penalmente a Polevnsky y la acusó de daño patrimonial y lavado de dinero. Tiempo después, presentó una demanda mercantil para intentar recuperar los recursos pagados a las empresas de Grupo Ebor.

En la revisión de las erogaciones, el INE confirmó que los depósitos fueron efectuados por la Secretaría de Finanzas de Morena el 31 de diciembre de 2019, en Año Nuevo, último día para que un ente público gaste los recursos del ejercicio fiscal correspondiente.

El informe señala que Inmobiliaria Moscati de Querétaro S.A. de C.V. recibió transferencias por 312 millones 444 mil 800 pesos, mientras que los restantes 82 millones 555 mil pesos fueron depositados a Estrada Miranda Proyecto y Construcción S.A. de C.V. El concepto de esos pagos fue para el suministro de mobiliario y equipo en oficinas partidistas, así como para obras de remodelación y mantenimiento.

Además, se pagaron otros 3 millones 811 mil 375 pesos a la razón social Notarios Franco S.C.

El árbitro electoral solicitó a Morena la documentación que acredite el destino de los recursos erogados, como contratos y evidencia fotográfica de los servicios prestados, pero el partido no entregó nada.

“Se determinó que (el sujeto obligado) no presentó los contratos celebrados entre el partido y proveedores; las muestras o evidencia fotográfica de los inmuebles, así como los servicios y artículos adquiridos; una relación detallada de cada uno de los bienes muebles, materiales para mantenimiento, equipos de cómputo, de oficina, de comunicaciones o cualesquiera de los bienes adquiridos, así como las ubicaciones físicas de cada uno de ellos; la relación de los inmuebles a los que se les dio el mantenimiento y la documentación que acredite la propiedad del partido, que permita identificar el destino del recurso”, estableció el INE.

Animal Político intentó contactar a Polevnsky a través de uno de sus representantes para conocer su postura sobre este caso, pero no recibió contestación. En ocasiones anteriores, la morenista ha defendido la legalidad de los pagos y ha señalado que las obras contratadas no se realizaron porque la dirigencia no ha permitido los trabajos.

Grupo Ebor es dirigido por el queretano Enrique Borbolla García, quien estuvo en prisión por un fraude relacionado con la renta de una aeronave al gobierno de Quintana Roo en el gobierno de Félix González Canto.

Borbolla García es socio de Inmobiliaria Moscati S.A. de C.V., fundada en 2015 y asentada en Querétaro. Tres años después se fundó en la CDMX la empresa Estrada Miranda Proyecto y Construcción S.A. de C.V., que tiene sede en un pequeño departamento de la colonia Niños Héroes, alcaldía Benito Juárez.