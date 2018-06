INE muestra cómo marcar la boleta electoral para que tu voto sea válido este 1 de julio - Noroeste

INE muestra cómo marcar la boleta electoral para que tu voto sea válido este 1 de julio

A través del material audiovisual, la instancia electoral aclaró las dudas sobre la validez de los votos al momento de marcar, uno o más recuadros pertenecientes a una misma coalición.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) compartió un video en el que señala las distintas formas en las que se puede marcar la boleta de acuerdo con las coaliciones que compiten en la elección presidencial, cuáles son válidas y cuáles no.

Con el fin de optimizar el sufragio de los votantes, el INE mostró las distintas posibilidades de voto para la próxima jornada electoral, a menos de un mes de los comicios.

Sobre las coaliciones, el INE apuntó que si se marca dos o tres partidos que contiendan con un mismo candidato, tu voto será válido; si marcas dos cuadros de partidos no afines, la boleta se invalidará.

También se explica que, en caso de suscitarse, al marcar el recuadro de la ex candidata independiente Margarita Zavala el voto será considerado no válido, esto tras su renuncia el pasado 17 de mayo.

El video expone que de no marcar o dejar en blanco la boleta electoral, ésta también será inválida. Si la boleta es marcada por completo no contará, siempre y cuando no sea explícita la intención del voto, de ser este el caso contará como un voto válido para el candidato o la coalición en cuestión.