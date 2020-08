INE sanciona a México Libre con 2.7 mdp por irregularidades en ingresos

De acuerdo con la fiscalización del INE, México Libre obtuvo recursos económicos de fuentes no identificadas por un monto de un millón 241 mil 687 pesos

Animal Político

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones contra siete organizaciones que aspiran a ser partidos políticos, entre ellas México Libre, por irregularidades en sus finanzas.

La multa contra la agrupación del expresidente Felipe Calderón, registrada ante el INE como Libertad y Responsabilidad Democrática A.C, fue sancionada con dos millones 707 mil 482 pesos, la más alta de las siete organizaciones involucradas.

En total, el monto de las sanciones es de 6.14 millones de pesos por diferentes tipos de irregularidades: aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo superiores a lo permitido y aportaciones de entes prohibidos.

De acuerdo con la fiscalización del INE, México Libre obtuvo recursos económicos de fuentes no identificadas por un monto de un millón 241 mil 687 pesos, lo que podría configurar un presunto financiamiento ilícito.En un comunicado, la agrupación política dijo haber cumplido “rigurosamente con todos los requisitos para obtener su registro” y rechazó haber sido notificada de irregularidades en sus reportes financieros.

Las siete organizaciones sancionadas reportaron en sus informes mensuales un total de ingresos por un monto de $113 millones 391 mil pesos y de gastos por $108 millones 883 mil 85.

Otras agrupaciones que tampoco justificaron el origen de varios millones de pesos son Fuerza Social por México, ligada al líder sindical Pedro Haces Barba, y Redes Sociales Progresistas, vinculada a Elba Esther Gordillo, exlideresa del SNTE.

La consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización señaló que las irregularidades están detectadas en un monto de 17 millones 729 mil 940 pesos.

El INE advirtió que dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de las organizaciones Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), Redes sociales Progresistas y Súmate a Nosotros, debido a que “sus aportaciones de personas no identificadas rebasan las 1500 UMAS, equivalentes a 130 mil 320 pesos”.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama recordó que en el dinero que fluye a la actividad política están prohibidas las aportaciones anónimas o de origen no identificado.

“Todas las organizaciones que buscan ser partidos se financiaron, exclusivamente, con recursos privados, y dichos recursos solo pueden provenir de personas físicas debidamente identificadas; cuando ello no ocurre en los hechos se está teniendo acceso a financiamiento privado opaco de origen desconocido y, por tanto, ilegal. El dinero que se usa sin conocer bien a bien de dónde viene, en la política, es dinero prohibido”.