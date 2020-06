Inegi: 11.3 millones de mexicanos se quedaron sin pago en abril por suspensiÃ³n temporal de labores

Inegi: 11.3 millones de mexicanos se quedaron sin pago en abril por suspensión temporal de labores

En la última semana de marzo 9.1 millones de mexicanos se quedaron sin empleo, ya sea porque fueron despedidos, renunciaron o tuvieron que cerrar sus negocios

Ciudad de México.- En abril, 20 millones de mexicanos estaban disponibles para trabajar, de este universo, 11.3 millones dejó de laborar y sus salarios fueron suspendidos temporalmente.

Sólo en cinco semanas, 12.6 millones de personas se quedaron sin empleo.

“Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo” informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Población Económicamente Activa (PEA) fue de 45.4 millones de personas el cuarto mes del año, de acuerdo con la Primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) que presentó el Inegi.

El dato representó un descenso de 12 millones de personas desde los 57 millones de marzo, el diferencial se dirigió al rubro de Población No Económicamente Activa (PNEA) que se colocó en un máximo de 50.2 millones.

En la última semana de marzo 9.1 millones de mexicanos se quedaron sin empleo, ya sea porque fueron despedidos, renunciaron o tuvieron que cerrar sus negocios. 3.5 millones se quedaron sin trabajo durante abril, 5.8 perdieron su puesto de trabajo antes de marzo y 1.7 millones dijo nunca haber trabajado.

De la PEA, 43.3 millones de personas dijo estar laborando actualmente. En concordancia con el descenso de la PEA, 12.5 millones de personas dejaron de colocarse en el sector laboral pleno desde el dato de marzo de 55.8 millones.

“El cambio en el mercado laboral no se está presentando en la desocupación. No pasaron por la transición de ocupados, desocupados y después población que ya no buscaba empleo, sino que dan un salto de manera directa de la ocupación a ser población no económicamente activa”, expresó Edgar Vielma Orozco, director General de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

De acuerdo con la observación del Inegi, la población que pasó de la ocupación a la no disponibilidad, se dirigió al grupo de personas disponibles para laborar. Con ello el dato se elevó en 14.1 millones de personas, desde los 5.9 millones en marzo, hasta 20 millones en abril.

El Inegi recabó que las 20 millones de personas en desocupación están a la espera de volver a retomar sus actividades laborales anteriores al pasar la pandemia.

La Tasa de Participación Económica fue del 47.5 por ciento de la población de más de 15 años (95.6 millones de personas) un descenso de 12.3 por ciento anual.

“Esta disminución representa una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena”, informó Inegi en un comunicado.

La población ocupada que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda (población subocupada) pasó de 5.1 millones de personas en marzo de 2020 a 11 millones en abril del mismo año, equivalente a una tasa de subocupación de 25.4 por ciento. Representó un incremento de 5.9 millones de personas subocupadas (16.3 por ciento más) respecto a marzo.

La Tasa de Informalidad Laboral se situó en 47.7 por ciento de la PEA, 8 por ciento menos mensual.

“La población informal salió del mercado de trabajo siendo ahora población no económicamente activa con disponibilidad para trabajar. Esta disminución también refleja la suspensión temporal de actividades y la espera de retomarlas”, puntualizó el Inegi.