InÃ©s GÃ³mez Mont comparte emotiva carta de su hija

Inés Gómez Mont comparte emotiva carta de su hija

La conductora, que se encuentra en recuperación tras una cirugía en la cabeza, posteó en Instagram una carta que le hizo su hija Inés, en la que le expresa lo mucho que la quiere y que la extraña.

Noroeste / Redacción

Inés Gómez Mont compartió lo difícil que ha sido estar lejos de sus hijos mientras se recupera de una cirugía en la cabeza.

La conductora posteó en Instagram una carta que le hizo su hija Inés, en la que le expresa lo mucho que la quiere y que la extraña.

"Debo de confesar que esta carta que me mandó mi princesa Inesita me hizo (llorar). Lo más difícil de este proceso ha sido tener que dejar de ver a las pulgas. Pero ya casi los veo y eso me pone muuuuuy FELIZ!!!", se lee.

Hace unos días, Gómez Mont se mostró agradecida por estar en la recta final de su recuperación, y confesó la tristeza que le causaba no poder estar presente en el Teletón, pero contó que cerraría este 2019 recargando pilas para poder regresar muy bien en el 2020.

"En la recta final!!! Ha sido largo pero ha valido la pena el esfuerzo. Les comparto que me duele mucho no poder estar en Teletón este año cómo se los había dicho, pero mis doctores consideran que es una transmisión muy larga y ahorita no es el momento. Me dedicaré a descansar y estar con mi familia para cerrar el año y así poder regresar recargada para recibir el 2020!!!! Gracias por todo su cariño y sobre todo por sus porras. Gracias por estar al pendiente de mí, no sé cómo agradecerles tantas muestras de cariño. Dios l@s bendiga".

Hace cuatro años, Inés Gómez Mont fue diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos en la cabeza, uno fue extirpado en 2017, mientras que el segundo el pasado 19 de septiembre.

En sus redes sociales, Gómez Mont ha puesto al tanto a sus seguidores y ha mostrado momentos de su recuperación.