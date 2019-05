InÃ©s GÃ³mez-Mont responde a su ex esposo y muestra pruebas de sus mentiras

Inés Gómez-Mont responde a su ex esposo y muestra pruebas de sus mentiras

La conductora compartió conversaciones en las que ha sido el propio Javier Díaz quien cancela sus visitas con sus cuatro hijos e incluso se niega a hablar con ellos

Noroeste / Redacción

Luego de que Javier Díaz, ex esposo de Inés Gómez-Mont, hablara con la revista TVNotas asegurando que siguen sin permitirle ver a sus cuatro hijos, la conductora salió a dar su propia versión mostrando pruebas de que todo lo que dijo en la entrevista, es mentira.

A través de su cuenta de Instagram, Inés publicó un video donde muestra conversaciones de las veces en las que Javier ha pedido ver a sus hijos para luego cancelar los encuentros.

“Todo esto lo he guardado porque a mis hijos les he documentado todo para que el día de mañana no caigan en las mentiras de este señor cuando les quiera decir que soy la responsable de su abandono. Aquí les comparto algunos detalles que para mí serán pruebas el día de mañana, para mostrarles que yo jamás he hecho nada por afectar la relación de ellos con su padre”, compartió en el texto que acompañó su video.

Además comparte una breve plática que Gómez-Mont sostuvo con el padre de sus hijos, en el que le dice que su hija Inesita quiere hablar con él a lo que le contesta “Qué quiere, estoy ocupado”.

En otra parte del texto, Inés revela que se encuentra en una batalla legal con Javier. “Estoy en un proceso legal en contra de este señor, su familia y la revista para evitar que estas personas sigan hablando de mí y sigan cobrando por notas de tres pesos”.

Según declaró el empresario, tiene cuatro años sin verlos y por eso, mandó un mensaje a su ex esposa en la que le solicitó hacer las paces y permitirle poder ver a los niños.