Inés Sáinz, conductora de TV Azteca, causa polémica por compartir mensaje contra AMLO - Noroeste

Inés Sáinz, conductora de TV Azteca, causa polémica por compartir mensaje contra AMLO

La conductor de deportes publicó un video desde su cuenta de Twitter donde expuso que López Obrador estaba siendo financiado por el gobierno de Venezuela y Cuba, a lo que muchos usuarios respondieron de forma negativa

Sinembargo.MX

MOSCÚ (SinEmbargo)._ La conductora de deportes Inés Sainz publicó un video en su cuenta de Twitter donde expuso que supuestamente Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, está siendo financiado por los gobiernos de Venezuela y Cuba con el fin de establecer un orden socialista en México.

Este video lo difundió el jueves, primer día de la Veda Electoral en México, lo cual causó muchos comentarios negativos en contra de la conductora de TV Azteca a los que en un inicio contestó, sin embargo, al ver que eran tantos decidió borrar dicha publicación.

Después de eliminar el tuit en contra de López Obrador la conductora escribió:

"Siento pena por los amargados: Se les invita a votar y lo único que hacen es agredir y demostrar su poca educación y sus cero argumentos!! A ellos les digo: Pónganse a trabajar, no a sentarse a que les regalen las cosas! Por que así se quedarán toda la vida!! Esperando", señaló la conductora que se encuentra cubriendo el Mundial Rusia 2018.

Una hora después volvió a publicar un tuit invitando a las personas a votar.

"Este 1 de julio #SALYVOTA por las propuestas que te representen y que más te gusten. #Elecciones2018

Vota por ideas sensatas y creíbles, y sean las que más te convenzan, piensa en México, en tus hijos y el futuro! Ejerce tu derecho. #SALYVOTA #Elecciones2018.

Finalmente, el día de ayer durante la madrugada agradeció a algunos usuarios de haberla leído mientras que a otros escribió haberlos utilizado.

"Gracias por ayudarme a hacer que llegara el mensaje a quien realmente me interesaba que llegara. Misión Cumplida!! qué fácil es utilizar a cierta gente! Por eso estamos como estamos. Son tan predecibles! gracias a Dios #LosMexicanosBuenosSomosMás".

En contra de Tatiana Clouthier

Esta no es la primera vez que Inés Sáinz expresa su rechazo a López Obrador en público. En febrero pasado, la conductora arremetió en contra de Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña del tabasqueño, durante un programa de televisión donde ambas fueron invitadas.

“¿Que diría tu papá (Maquío Clouthier) si ahora te escucha defendiendo lo que él en su momento atacó?”, le preguntó la conductora Inés Sainz a la ex panista Tatiana Clouthier. Ella, muy serena, le contestó que su papá la apoyaría porque él creía que los partidos eran solo un medio para que gente interesada en cambiar y mejorar el país llegara a gobernar y ponerlo en práctica y trabajar por el bien común como ya lo hizo Obrador en la Ciudad de México.

En esa ocasión, la conductora le expresó a Clouthier su temor de que Andrés Manuel llegue a la Presidencia. “Muchos, y me incluyo, sentimos miedo de que él llegue porque lo vemos como una persona que no sabe respetar las instituciones jurídicas, que se las ha brincado cuando las decisiones no han sido a su favor y de pronto dices: ‘oye, tenemos el ejemplo claro de Venezuela, en donde dice todo el mundo es que así empezó Venezuela, incluso venezolanos te dicen ‘es que tiene el perfil exacto de como cuando empezamos’. Sí da miedo”, dijo Sáinz.

Ante esto, Clouthier lanzó dos preguntas a la comentarista deportiva: “¿Cuál ha sido el Presidente que se vistió de militar en los últimos años? A ver, dime”, cuestionó la ex panista a Inés Sainz, quien dijo no saber la respuesta. “Felipe Calderón”, respondió la política.

“¿Cuál fue el Presidente que en los últimos años nacionalizó la industria azucarera? Vicente Fox”, aseguró la coordinadora del tabasqueño. “Y no tienes Venezuela aquí. Andrés no se ha vestido ni es militar, Andrés ha hecho, hizo un trabajo extraordinario en la Ciudad de México. Entonces no me vengas a decir (…) No hay elementos para comparar una situación de este país con Venezuela. No hay y repito: Felipe Calderón que se vistió de militar y no le pasó nada porque el país no se convirtió en Venezuela; que sacó el ejército a las calles y dejó el país con un panteón y no nos convertimos en Venezuela”.

Inés Sáinz también recordó el plantón que Andrés Manuel instaló en Paseo de la Reforma, luego de que perdiera la elección frente al panista Felipe Calderón, quien a decir de la conductora deportiva “también hizo cosas buenas”.

Al respecto, Clouthier recordó la resistencia pacífica que en 1988 su padre, Manuel Clouthier, encabezó ante el supuesto fraude electoral de dicho año a favor del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari.