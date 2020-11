Infantes de marina no amenazaron con disparar a pescador: Vicealmirante

No habrá investigación interna, asegura el mando militar de la Cuarta Zona Naval

Belizario Reyes

Ante la denuncia pública reciente de un pescador de pez dorado, sobre que presuntamente fue amenazado por un marino de darle de balazos tras acusarlo de intentar capturar dicha especie reservada para pesca deportiva, el Comandante de la Cuarta Zona Naval. Vicealmirante Rafael López Martínez, manifestó que no hubo ninguna agresión o intimidación, por lo tanto no se realizará ninguna investigación interna.

"No hubo ninguna agresión, ninguna intimidación, ni siquiera una palabra al pescador ese, hay videos que nosotros tomamos que así lo manifiestan, por lo tanto no va a haber ninguna investigación", añadió López Martínez en entrevista tras la ceremonia por el Día de la Armada de México y el reconocimiento a los héroes de la historia nacional y a los héroes actuales de la salud de la Secretaría de Marina Armada de México que luchan en primera línea contra la pandemia del Covid-19.

"Cuando nosotros quisimos ir a platicar con ellos dijeron 'el problema no es con ustedes, el problema es con Conapesca' (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), entonces la misma persona que estaba encabezando esta manifestación de alguna forma nos lo dijo, no, el problema no es con ustedes, el problema es con Conapesca, para permitir la pesca del dorado no somos autoridad para decir si sí o si no, la verdad es que ellos están haciendo su trabajo, los de Conapesca".

El Vicealmirante precisó que los elementos de la Cuarta Zona Naval apoyan al personal de Conapesca para garantizar la seguridad del inspector federal de pesca.

"Nosotros no tenemos por qué agredir a los pescadores ni mucho menos quitarlos de donde están, el inspector federal de acuerdo a sus lineamientos legales pues él actúa", reiteró.

"Yo vi la página de Facebook donde sale el pescador donde dice que lo está amenazando pero si tu vez el muchacho estaba recargado sobre la mula de la embarcación y no hay ninguna intimidación, o sea, ellos mismos lo reconocen, quizá no se lo digan a ustedes porque no es conveniente tampoco para ellos, pero la verdad es que no hubo ninguna agresión ni mucho menos".

El martes de la semana anterior integrantes de agrupaciones de pescadores ribereños de Playa Norte, Playa Sur, Isla de la Piedra, Puente Juárez y Rafael Buelna, a bordo de unas 15 pangas, bloquearon la entrada al Canal de Navegación, en este puerto, para exigir que les permitan la captura del pez dorado y deje de ser exclusivo para pesca comercial.

Además pidieron que personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Conapesca y de la Marina los dejaran de intimidar, de quitarles sus artes de pesca, ya les habían asegurado una panga y presuntamente un marino había amenazado a un pescador con darle de balazos.

Dicho bloqueo duró ocho horas, afectando la entrada y salida de embarcaciones, entre ellas el ferry de carga proveniente de La Paz, Baja California, que tuvo que retrasar todo ese tiempo frente al puerto su ingreso para atracar en su terminal en Playa Sur.

La tarde de ese día y al día siguiente pescadores y dirigentes sostuvieron reuniones con personal de la Conapesca en busca de soluciones a sus demandas, pero han reiterado que lo que se requiere es la modificación de la actual Ley de Pesca para que en el litoral del Océano Pacífico les permitan capturar pez dorado de manera comercial y deje de ser una especia reservada para pesca deportiva.