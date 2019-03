INFIERNO OCULTO: DetrÃ¡s de una desapariciÃ³n hay muchas cosas sueltas, aseguran

INFIERNO OCULTO: Detrás de una desaparición hay muchas cosas sueltas, aseguran

Antonio recuerda lo que dejan pendiente las personas que desaparecen y lo poco que hace el Gobierno por los familiares

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ A Antonio no le ha caído la noticia que leyó donde habitualmente lo hace mientras bebe café y acostumbra comer una o dos piezas de pan.

Deja claro que no está de acuerdo con la noticia de que el Gobierno de Sinaloa sacó calificaciones aprobatorias por el trabajo que hace para sus gobernados, cuando los familiares de desaparecidos viven un verdadero infierno, por ello se obligó a sí mismo a hacer una pausa en su rutina.

"Cómo califican al Gobierno de bien, si por acá tienen lastimada a mucha gente, muchísima gente", señala.

Reflexiona y recalca que conoce muchos casos de personas que no han puesto la denuncia de sus familiares que han desaparecido.

"Es que también lo he podido comprobar yo, es cuestión de platicar con alguien, un vecino, un familiar, todos tienen un conocido, un familiar que fue desaparecido y por el que no han presentado denuncia", expresa.

"Y lo respeto, porque es todo un show, siempre hay una barrera, un obstáculo, algo que no le ayuda a uno".

Antonio, de 60 años, busca a su hijo desde hace un par de años.

"Poco se puede imaginar cualquiera lo que es vivir en espera de que alguien suyo regrese, pero además hay trámites y situaciones alrededor de una situación como ésta que no se van", enfatiza.

"Detrás de una desaparición quedan muchas cosas sueltas".

Son pasadas las 10:30 horas y Antonio ha traído consigo un par de diarios que rayó con el mismo plumín azul marino con que hizo apuntes en cualquier hoja que alcanzó y en un fólder manila.

Escribe frases, números, recalca lo que considera más importante y encara una grabadora.

La última vez que supo de su hijo le llamó para decir que venía de Angostura y ya no supo más de él.

Su caso fue atraído por la entonces Procuraduría General de la República, acudió a firmar decenas de documentos sin saber del todo de qué se trataba.

Sus constantes viajes a la Ciudad de México le mermaron la salud. Luego de uno de esos vuelos, cuando aterrizó sintió cómo le salió un coágulo de sangre en uno de sus ojos. Después un dolor de espalda que no recordó de qué, además de constantes malestares en otras partes de su cuerpo.

Contrario a los organismos y colectivos que salen a buscar personalmente a sus familiares, Antonio ha preferido hacerlo a través de la instituciones, pero con insistencia.

Entre los pendientes que dejó su hijo, además de su esposa y tres hijos, está la del pago de la casa que estos habitan.

"... quizás la que más preocupa es la casa en la cual se habita, y que era a través de un crédito hipotecario, a través del Infonavit... con la desaparición, el trámite no avanza, porque no puedo presentar ningún documento que avale que esa persona, pues, desapareció", lamenta Antonio.

"Entonces cuando se encuentra el cuerpo, bueno, pues automáticamente sale una acta de defunción, hay que decirlo así, y paralelamente se puede seguir un juicio de declaración de ausencia".

Aclara que este juicio, que supliría al acta de defunción, no se hace tan rápido, tiene un costo económico y hay varios pasos y fases qué seguir.

Su caso fue atraído por la PGR, y gracias a la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reunieron con el Infonavit para que se detuvieran las actividades de cobro para todos los familiares con personas desaparecidas que hay en el país y atraviesen una situación similar.

Sin embargo, en Sinaloa como en el país, hay muchos casos que no se denuncian.

"Me acordé de un caso de una señora de El Rosario, hay muchos familiares que están en la misma situación, el problema es de que no han hecho lo que se tiene que hacer, hay mucha gente que tiene muchas limitaciones, hay gente que no se puede mover, hay gente que no tiene dinero, y todo hay que hacerlo aquí (en Culiacán), eso ocasiona gastos", dice, "no tienen recursos para moverse".

Antonio aclara que su caso fue atraído por la PGR y que por ello pudo accesar a este acuerdo, sin embargo, la situación en Sinaloa, y la Fiscalía, es diferente.

A nivel Congreso del Estado, pese a que a nivel nacional ya se han conformado la Comisión de Atención a Víctimas y Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aquí no han aterrizado.

"Eso es algo que a nosotros, que estamos acá, nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible?, si es una obligación, hay que homologarlas, hay que crearlas", señala.

"El Gobierno federal está trabajando, pero el Gobierno tiene que apoyar, pero si aquí no están formadas, entonces aquellos que estamos padeciendo una situación como ésta, ¿cómo le hacemos?".

Durante el 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó estadísticas que indican que en Sinaloa se denunciaron un total de mil 227 delitos contra la libertad personal, que abarca otros delitos específicos como secuestros, tráfico de menores y rapto y los otros delitos que atentan contra la libertad personal.

Éste último delito, en donde se ubican las víctimas de desapariciones, sumó mil 211 casos, más que las mil 122 denuncias por homicidio doloso.

NUMEROLOGÍA

1,227

Denuncias por desaparición en 2018

1,122

Homicidios en el mismo año