Infonavit cambia modelo de cobranza y subasta de viviendas

Mario Macías Robles dijo que el incentivo se pretende que sea llegar a una solución con el trabajador

Istar Meza

CULIACÁN._ Infonavit se encuentra en un proceso de revisión de los más de 240 despachos de cartera que colaboran a nivel nacional con la institución, por lo que de momento se encuentra detenida la cobranza vencida, informó el director sectorial de trabajadores de Infonavit, Mario Macías Robles.

Detalló que se está cambiando la forma de contratarlos, se está cambiando la forma de cobrarlos y se está disminuyendo el pago, porque antes el incentivo para estos despachos era quitar casas y por supuesto el pago que se les hace del arancel.

“Es un hecho que se están auditando los despachos y el modelo de cobranza el Director General en breve lo habrá de anunciar, de una forma muy diferente donde los despachos no abusen, que no lleguen tumbando puertas de los acreditados y que la prioridad de los despachos no sea quitar casas”, destacó.

Dijo que en la actualidad no será así, que el incentivo se pretende que sea llegar a una solución, ofrecer al trabajador un acuerdo para que pueda pagar la vivienda y la pueda seguir conservando, sin embargo, destacó que Infonavit no es una casa de asistencia pública.

Mario Macías advirtió que Infonavit maneja dinero de personas con nombre y apellido, que son parte de los 62 millones de trabajadores que son derecho habientes a nivel nacional, por lo que en casos necesarios se verá forzado a recuperar casas, porque el dinero le corresponde a alguien.

“Hay que recordar que el Infonavit es una gran caja de mutualidad solidaria, donde los que ejercen el crédito es de todos los que no lo están usando, que están fondeando, solidariamente lo están subsidiando y el Infonavit necesita recuperar ese importe, la amortización del crédito y en los extremos recuperar las casas”, explicó.

Las subastas

El director sectorial informó que el tema de subastas también es un asunto que se está revisando, con la finalidad de que continúe el programa, pero de una manera diferente.

“Es una decisión que tomó el director general, de suspenderlas. Se está revisando el esquema para que sea más transparente, de una mejor manera a precios reales del mercado, pero con un incentivo más, ya no se va a permitir que se rehabilite la vivienda adjudicada a un postor que entró a través de una licitación y la coloque a través de un crédito así nada más”, advirtió.

Dijo que se está tratando de renovar el modelo de manera que haya inversión del adjudicatario, en el tema de regeneración urbana del entorno, de la sustentabilidad, del inventario, donde está comprando esa vivienda.

Lo que se busca evitar con el nuevo modelo de subastas, explicó, es que se repita el ciclo de volver a abandonar la vivienda.