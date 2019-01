Informe de Fiscalía maquilla al Gobierno de Quirino: Abogados

Los feminicidios y la desaparición de personas son los grandes temas ausentes en el informe; asimismo, las mejoras presentadas son producto de cuentas alegres, consideraron

Heriberto Giusti Angulo

12/01/2019 | 11:40 AM

CULIACÁN._ El informe de labores que presentó la Fiscalía General de Sinaloa el día jueves, en conferencia de prensa, es un informe incompleto que deja de lado asuntos importantes como el feminicidio y la desaparición de personas, consideró José Daniel Cebreros Ordóñez, presidente de la Asociación Política de Abogados de Sinaloa.

“Desde mi punto de vista es un informe muy limitado y muy escueto, muy general. Hicieron falta algunas cosas, sobre todo hizo falta informar de algunas cosas como el feminicidio, las órdenes de aprehensión que faltan por ejecutarse. Y, sobre todo, los desaparecidos: no hace mención de eso o, si lo hace, lo hace muy general”, opinó.

“Ese informe que dio fue de cuentas alegres, y siento como que quería quedar bien con el Gobernador diciendo que con este gobierno todo está a toda madre, está muy bien. Y no es cierto: siguen los homicidios, sigue la impunidad. Hay un Fiscal al que le falta poner más gente a trabajar”.

En el caso particular de las personas desaparecidas, comentó que la Fiscalía prefiere “voltearle la cara” a este problema.

“Quiero yo señalar, en relación a los desaparecidos, que el Gobierno ahí no le ha interesado. En este caso la Fiscalía no ha mostrado interés, ni siquiera por atender a los familiares de las personas que han sido desaparecidas. Ayer, precisamente, hubo una denuncia de una de ellas donde dice que tiene ocho meses la Fiscalía que no los recibe”, expresó.

“Simple y sencillamente le echan la bronca al narcotráfico, o no se saben los móviles. Ese es el ching... problema, que los familiares no conocen ni el móvil por el cual fueron desaparecidos sus familiares”.

Respecto a los feminicidios, el abogado cuestionó el bajo número de detenidos que existe en torno a este delito.

“No me voy a ir a la época de Malova, me voy a ir al año pasado. ¿Cuántos hubo, cuántas mujeres fueron asesinadas?, ¿y cuántos responsables hay en la cárcel? No están ni el 10 por ciento de los responsables en la cárcel. ¿Y los demás dónde están, dónde están los matones?”, fustigó.

En cuanto al desempeño general de la Fiscalía, consideró que el seguimiento de las órdenes de aprehensión ha sido muy ineficaz y que eso ha propiciado la impunidad.

“Hay cientos de órdenes de aprehensión por cumplementarse, y vemos que las unidades encargadas para esto son las mismas, son las mismas personas, las órdenes ahí están. Están incrementando porque no hay ejecutadas, no hay cumplimentadas. Por lo menos antes salían en el periódico determinadas órdenes que estaban haciéndose efectivas... hoy ni siquiera eso informan. Significa entonces que las órdenes de aprehensión se siguen incrementando y se corre un riesgo, un grave riesgo”, consideró.

“Hasta ahorita debería de verse cuántas órdenes de aprehensión ya prescribieron. Significa que si las órdenes de aprehensión ya prescribieron, quiere decir que el presunto responsable que cometió ese delito ya no se le pude detener: se convierte en impunidad. Y de esas hay cientos de órdenes de aprehensión que ya prescribieron. Entonces debe de depurarse, desde mi punto de vista, el padrón de órdenes de aprehensión para fincarle responsabilidad a la Fiscalía por esa omisión, porque esas órdenes de aprehensión que ya prescribieron son bronca de ellos”.

Concluyó que si ha habido una mejora en ciertos delitos, en comparación con el gobierno de Malova, no ha sido por las acciones de Quirino Ordaz, sino por los distintos contextos de ambos mandatarios.

“El comparativo que hace en relación a los dos primeros años de Quirino, con los dos primeros años de Malova, dice que hay una diferencia del sesenta y tantos por ciento de reducción de dos delitos fundamentales, que es el homicidio y robo de vehículos. Yo quiero decirle al Fiscal de que las condiciones eran distintas: cuando recién entró Malova, los dos primeros años, era la guerra entre el narcotráfico, entre las bandas; era un estado de Derecho fallido”.

“Entonces que no nos vengan con lo mediático de que este Gobierno (de Quirino) ha sido muy eficaz, y que gracias a su buen actuar el robo de vehículos y el homicidio ha venido disminuyendo. Eso no es cierto, no es por la labor del Gobierno”, criticó.