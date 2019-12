Informe de Síndica Procuradora de Escuinapa fue puro show: Alcalde

Emmett Soto señala que la funcionaria se ha pasado justificando a funcionarios pasados, no actuando contra las dos últimas administraciones

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El informe de la Síndica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez fue "show business", con lo que quiere justificar que no ha castigado a funcionarios públicos del pasado; solo le aplauden PAN y PRI, señaló el Alcalde Emmett Soto Grave.

“Si me invitaron no me enteré (al informe de labores), me da flojera hablar del tema de la Síndica, fue un show business, algo mediático, para justificar que no ha aplicado sanciones contra funcionarios del pasado”, dijo el Presidente Municipal.

Esto en referencia a que en su primer informe de labores, Santibáñez Domínguez señaló que el Alcalde ha obstruido su labor y se ha sentido amenazada, se le han negado viáticos y se ha despedido a personal que le apoyaba en sus labores.

Soto Grave indicó que la funcionaria se ha pasado justificando a funcionarios pasados, no actuando contra las dos últimas administraciones, que es a donde llegan sus "tentáculos", lo cual le parece grave, pues no se trata de fiscalizar solo al gobierno actual, sino a los que le antecedieron.

Con sus declaraciones busca "emular" a otros síndicos procuradores del Estado y en cuanto a diputados de Morena que estuvieron presentes, señaló que es probable que estos no sabían a qué venían, por eso la acompañaron.

“Los diputados no sabían a qué venían, yo no me he dado a la tarea de revisar lo que dijo, me da flojera, es un show business, de querer emular a síndicos de otros municipios”, expresó.

Lo dicho por la funcionaria considera que viene de otro lado, de "una mano que mece la cuna", desconoce de quién se trata, pero solo así se entiende cómo actúa.

“Los únicos que aplauden son los del PRI y PAN, son los que la defienden, hay algo oscuro ahí, muchos (de los asistentes) no sabían a qué iban”, dijo.

Santibáñez Domínguez debió de haber dado un informe de labores serios, de cómo se ha ahorrado en esta administración, de que el Presidente bajó sus viáticos, ella misma gasta más que él, indicó.

“La Síndica no es seria, se crea muchas fantasías”, puntualizó.

El domingo pasado, la Síndica Procuradora, Oliva Santibáñez Domínguez, dio un informe de labores ante diputados de Morena, síndicos procuradores de otros municipios y regidores, indicando las dificultades que ha tenido durante este año de labores, señalando que se ha sentido amenazada y obstruida por parte del Alcalde Emmett Soto Grave.

La Diputada Graciela Domínguez Nava señaló que esta serie de intimidaciones es algo que se ha dado a nivel estado, porque los síndicos procuradores han dejado de ser figuras decorativas, para asumir de manera clara el rol de fiscalizadores, como corresponde a su figura.