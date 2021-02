Crece el elenco de la película

Ingresan nuevos miembros a La escuela del bien y del mal, película de Netflix

Charlize Theron y Kerry Washington participarán en la película de Netflix que dirige Paul Feig, The School for Good and Evil

Blanca Rosa Hernández

Netflix acaba de anunciar que las actrices Charlize Theron y Kerry Washington se unen al elenco que dirige Paul Feig, en la película La escuela del bien y del mal.

Attention students: @paulfeig's THE SCHOOL FOR GOOD AND EVIL has made some new additions to the faculty. 😈@CharlizeAfrica is Lady Lesso 😇@KerryWashington is Professor Dovey Class begins soon... pic.twitter.com/3up9ka1lDO — NetflixFilm (@NetflixFilm) February 19, 2021

El libro más vendido del New York Times de Soman Chainani sigue a las mejores amigas Sophie y Agatha, estudiantes de la Escuela para el Bien y el Mal y de acuerdo con la reseña del portal especializado en literatura Goodreads, trata sobre un lugar en el que los jóvenes van a aprender sobre ser héroes o villanos.

“Allí, Sophie y Agatha están a punto de embarcarse en la aventura de su vida. Sophie sabe que va a ganar la máxima puntuación en la Escuela para el Bien, es la candidata perfecta a princesa de cuento. Por el contrario, Agatha parece encajar a la perfección en la Escuela del Mal. Pero las dos chicas pronto encuentran sus fortunas de reversa. ¿Y si el error fuera en realidad la clave para que descubran quiénes son ellas de verdad?”.

Washington interpretará a la profesora Dovey, la decano del bien, y Theron interpretará a Lady Lesso, la decano de la Escuela del Mal.

El guionista de Life of Pi David Magee y Laura Solon, quien escribió Let It Snow para Netflix, escribirán el guión. Feig también producirá a través de su Feigco banner, junto con Laura Fischer, Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum y Jane Startz. Zack Roth y Patricia Riggen serán productores ejecutivos con Chainani.

Theron fue vista por última vez en la película de Netflix The Old Guard, mientras que Washington apareció recientemente en la serie de Hulu Little Fires Everywhere.

Feig hizo el anuncio del casting por primera vez en Twitter, escribiendo: "¡Sé a qué escuela estoy solicitando! ¡Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Charlize Theron y Kerry Washington a la Escuela para el bien y el mal!

I know what school I’m applying to! So thrilled to welcome Charlize Theron and Kerry Washington to the School for Good and Evil! Everyone, prepare to get schooled! @CharlizeAfrica @kerrywashington @netflix @NetflixFilm pic.twitter.com/IgmoDABkp0 — Paul Feig (@paulfeig) February 19, 2021

Soman Chainani es un célebre autor estadounidense de ascendencia india. Su libro ‘La escuela del bien y del mal’ estuvo en la lista de bestsellers del New York Times y fue traducido a 26 idiomas. El escritor y también actor tiene como hobbie jugar al tenis. Este escritor estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó summa cum laude con un título en Inglés y Literatura.