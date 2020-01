Inicia caminata de Sicilia y los LeBarÃ³n hacia Palacio Nacional

Inicia caminata de Sicilia y los LeBarón hacia Palacio Nacional

Los integrantes de la caravana exigen los reciba AMLO

Noroeste / Redacción

Alrededor de las 9:30 horas partieron de Cuernavaca, Morelos, con rumbo a la Ciudad de México, los integrantes de la "Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz", que encabeza el poeta Javier Sicilia Zardain -líder del Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad (MPJYD)-, quien advirtió que "sin verdad ni justicia, lo único que habrá es más infierno [...] hoy la amnistía significa impunidad y olvido".

El contingente comenzó su camino en el monumento de La Paloma de La Paz de la capital morelense, para después avanzar los primeros 12 kilómetros antes del tramo carretero conocido como "La Pera", sobre la Autopista México-Cuernavaca.

Previo al comienzo de la caminata, Sicilia Zardain, acompañado de la familia LeBarón, dirigió un mensaje en el que hizo un recuento del horror que, según dijo, ha vivido el país desde el año 2011, ello a pesar de esfuerzos como las Caravana por La Paz que él encabezó hacia el norte y el sur del país.

"Hoy, casi 9 años después, salimos de nuevo rumbo a Palacio Nacional, al ritmo de nuestras piernas y del aliento de nuestra respiración, para que en la serenidad del caminar, le demos un espacio a la escucha, a la memoria, a la reflexión", indicó el también activista.

"Para que el sentido de la palabra que, como dice el poeta, se encuentra entre el horror del tiempo que vivimos y la luz de la conciencia que ilumina, permita pronunciarlo desde el corazón, como en este momento lo hemos hecho; para que el presidente pueda escucharla, sentirla y comprenda que no somos sus enemigos, sino enemigos de la violencia", abundó el poeta.

"Llamamos a unir a la nación y a construir con todas y todos una sólida política de Estado basada en la verdad y la justicia. Verdad y justicia amplias, no de casos aislados. Sin verdad jamás habrá justicia ni paz ni seguridad ni reconciliación", insistió el líder del MPJYD.

"Ni la amnistía con la que el presidente [Andrés Manuel López Obrador] sueña, sin verdad ni justicia, hoy la amnistía significa impunidad y olvido, lo único que habrá es más infierno", sentenció el líder de la caminata que aspira llegar a Palacio Nacional el próximo domingo 26 de enero.

Los integrantes del contingente esperan que el titular del Poder Ejecutivo Federal "escuche" sus demandas y "nos reciba", además de que "asuma en ese recibimiento, y el beso que me debe, el inicio de esa verdad, de esa justicia y de ese llamado a la unidad nacional, en este caminar lo convocamos", dijo Sicilia Zardain.

Previo al arranque de la caminata, el activista chihuahuense Julián LeBarón aseguró que el objetivo de la movilización es crear conciencia para que los mexicanos se unan, con el objetivo de resolver los problemas en los que la política no ha podido dar resultados.

LeBarón explicó que la Caminata es solo un primer paso para crear una nueva fuerza ciudadana, y afirmó, que, por años, los mexicanos se han conformado con ir a votar cada 6 años, "para después quejarse de que las autoridades no cumplen".

ITINERARIO DE LA CAMINATA

La caminata inició en Cuernavaca, y durante su primera jornada culminará en Coajomulco. Mañana viernes se retomará el camino hacia Tres Marías y posteriormente a Tlalpan, ya en la Ciudad de México.

El próximo sábado, el contingente se movilizará al monumento a la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, donde se realizará un acto cultural de las 12:00 a las 19:00 horas.

El domingo 26 de enero culminará con un llamado a la movilización nacional, en una marcha que partirá hacia Palacio Nacional.

LOS ANTECEDENTES DE LA CAMINATA

López Obrador afirmó el 20 de enero, que no recibirá al poeta Sicilia Zardain y a quienes convocaron a la marcha, incluidos los LeBarón, ya que debe cuidar la investidura presidencial.

“Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico”, indicó el mandatario nacional.

“Los va a recibir el Gabinete de Seguridad, se les va a respetar en todo, van a contar con el acompañamiento para que no sean molestados, tenerlos ahí conmigo, debo cuidar la investidura presidencial, no soy yo, es la investidura”, apuntó el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

“Voy a volver a caminar, hasta el Palacio Nacional, hasta tu casa, hasta la casa de todos, para cobrar el cheque que nos debes y el beso que me adeudas”, sostuvo Sicilia Zardain en una carta enviada previamente al presidente López Obrador.

El pasado 4 de noviembre, el poeta afirmó en una carta, que López Obrador traicionó la política de paz a la que se comprometió, mientras el presidente de la República aseguró, un día después, que las diferencias con el también periodista y activista, tienen mucho tiempo.

“Está en su derecho, él tiene una visión distinta de la nuestra y entonces respeto su punto de vista pero no lo comparto, lo que buscamos es la paz. Si le parece a él que actuar como lo estamos haciendo significa apostar por la paz, apostar por la violencia, pues entonces esa es su concepción, pero no es así”, afirmó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“Tiene [Sicilia Zardain] todo el derecho de manifestarse, expresarse. Según entiendo lo que el plantea es que nosotros hemos dejado de lado la paz así. Pues no, comparto su derecho a expresarse, a manifestarse, pero nosotros queremos la paz, precisamente no optamos por la violencia”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pueden manifestarse y que no tenemos por qué estar pensando lo mismo. Con él desde hace mucho tiempo no pensamos igual. En una campaña no me dejé que me diera un beso, en una ocasión. Tenemos diferencias, pero él es libre de manifestarse y expresarse”, abundó el político tabasqueño.

El 4 de noviembre, Sicilia Zardain envió una carta y un “abrazo doloroso” al activista Julián LeBarón, tras la masacre de nueve miembros de su familia, texto en el que acusó que López Obrador traicionó la política de verdad, justicia y paz a la que se comprometió.

“La espantosa masacre que la comunidad de los LeBarón acaba de sufrir me hace preguntarme ¿si no es tiempo de que el pueblo de México, del que tanto habla ahora el actual presidente, vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz?”, cuestionó en su misiva el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

El poeta agregó a su pregunta que una política con la que “Andrés Manuel se comprometió, que a lo largo de un año de mandato traicionó y que se mide con centenas de miles de muertos, desaparecidos, de las que las mujeres y los niños asesinados de tu comunidad son la nueva punta del iceberg”.

“¿O a qué nivel de espanto y de horror tenemos que descender para que este país, este pueblo vuelva a reaccionar? Tienes tú y la comunidad de los LeBarón la palabra para convocar a la reserva moral del país, esa palabra que hace 25 años tuvo el zapatismo y hace nueve años el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, añadió Sicilia Zardain en la misiva.

“No se qué decir frente al horror que diez años después del asesinato de tu hermano Benjamín y de tu cuñado Luis Widmar ha caído de nuevo sobre la familia Le Barón. Lo dimensión del crimen -otro más que se suma a la larga cadena de horrores que no cesa de sufrir el país— hace fracasar el lenguaje. Frente a ello no tengo otra palabra que mi abrazo profundo, doloroso”, indicó Sicilia Zardain.

En su texto, el poeta rememoró la carta que Julián Lebarón escribió a su hijo Juan Francisco, “la dignidad con la que tomaste tu sitio en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y llevaste la bandera de México exigiendo paz y justicia”.

Sicilia Zardain destacó el activismo de Julián LeBarón y “su palabra directa, profunda, humana, en cada ciudad visitada, en cada templete levantado; recuerdo tu manera de enfrentar al poder criminal y político y recordarle, a este último, verdades fundamentales que habían olvidado y continúan olvidando”.

El texto fue acompañó de una fotografía de cuando ambos encabezaron en 2011 la Marcha por la Paz de Cuernavaca a la Ciudad de México. En ese momento, recordó el poeta, “llegaste al zócalo de Cuernavaca para abrazarme, como yo lo hago ahora con mi corazón desde este mismo estado en el que día con día domina la ineptitud y el crimen”.

“En ese entonces, Julián querido, pensábamos que podíamos detener el horror. No fue así: el poder, con otros rostros, con otros nombres, con otras maneras, continúa mintiendo, encubriendo la realidad, consintiendo la barbarie que, como lo dijimos entonces, está enquistada en el Estado como un repugnante lodo”, agregó Sicilia Zardain en la misiva.

“Mientras te abrazo dolorosamente, no dejo preguntarme […] si después de tanta rabia acumulada, después de tanto decir ‘¡Ya basta!’, de tanto exigir ‘No más sangre’, de tanto ‘Estar hasta la madre”, si no es ya tiempo de poner un verdadero alto a tanto dolor, a tanta muerte, a tanta humillación, a tanta mentira”, se cuestionó el poeta.

Tras la masacre ocurrida en los límites de Chihuahua y Sonora el lunes 4 de noviembre pasado, Sicilia Zardain se preguntó, además, respecto a si es tiempo de que el pueblo se congregue de nuevo para exigir al Gobierno una “verdadera política de verdad, justicia y paz”.

“No lo sé. Lo que sí sé es que en este abrazo y mis preguntas te digo lo mucho que te quiero, lo mucho que me duelen tus mujeres y niños, lo mucho que te llevo ya conmigo, compañero del alma, compañero”, finalizó el poeta su carta a LeBarón.