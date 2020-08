Inicia cuenta regresiva para que Banda MS estrene disco

El 13 de agosto llegará el nuevo material discográfico con 18 temas

Fernando Espinoza

04/08/2020 | 12:18 AM

MAZATLÁN._ El trabajo es la suerte es el nombre del nuevo álbum de Banda MS, mismo que estará disponible en todas las plataformas el 13 de agosto, a partir de las 23:00 horas. Incluye el éxito Qué maldición, a dueto con Snoop Dogg.

Este álbum incluye 18 temas de diversos compositores, entre los que destacan los nombres de Omar Tarazón, Edén Muñoz, Omar Robles, Jhonny Zazueta, Joss Favela, Espinoza Paz, Édgar Quiñónez y Sergio Lizárraga Osuna, este último, líder de la agrupación sinaloense, dio a conocer Banda MS a través de un comunicado de prensa.

“Sin temor a equivocarnos podemos decir que este disco es uno de los más esperados en el ámbito de la música regional mexicana y se convertirá en uno de los más populares y con mayor demanda en los próximos meses”, expuso Banda MS, a través de un comunicado oficial de prensa.

Cabe recordar que hace ya poco más de año y medio que Banda MS presentó su reciente álbum Con todas las fuerzas, esta producción se estrenó el 14 de septiembre del 2018 y con ella, la agrupación se hizo acreedora a un doble disco de platino y oro por las altas ventas alcanzadas.

De este disco salieron los sencillos Mejor me alejo, Por siempre mi amor, Por mí no te detengas y No elegí conocerte, todos conquistaron los primeros lugares de las listas de popularidad.

Por otro lado, Alan y Walo hicieron una transmisión en vivo en las redes sociales de la Banda MS para dar detalles de este disco, donde adelantaron que la canción que le da nombre al material representa a la banda, pues consideran que el trabajo es la clave de su éxito.

“Este disco es especial porque estamos acostumbrados o están acostumbrados a escuchar 10 o 12 temas, y este disco va a ser único porque va a tener 18 rolas, que estoy seguro de que no se van a brincar ninguna porque vienen compositores bien pesados”, compartió Alan Ramírez, en la transmisión en vivo.

Walo adelantó que este disco representa casi dos años de trabajo, en los que estuvieron grabando, esperando las canciones adecuadas, escribiendo y preparando un disco que pretende superar a los que han sacado.

