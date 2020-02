Inicia el CafÃ© Concierto con mÃºsica de Kreisler, Bruch y Rachmaninoff

MÚSICA

Inicia el Café Concierto con música de Kreisler, Bruch y Rachmaninoff

En el primer concierto de la temporada, participan cinco ensambles integrados por músicos de la OSSLA

Noroeste / Redacción

Música de grandes autores, que pocas veces se tocan en la ciudad, interpretaron cinco ensambles integrados por músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en el inicio de la Temporada de Café Conciertos, ciclo de música de cámara, que se llevó a cabo en el patio del Museo de Arte de Sinaloa.

La bienvenida al numeroso público estuvo a cargo de Victoria Tatto, directora de Compañías Artísticas del Isic, quien expresó que el programa forma parte del Festival de Primavera 2020, que organiza el Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura, y a esta edición se suman el Centro de Ciencias de Sinaloa y el Jardín Botánico, con algunos conciertos los sábados.

El programa inaugural abrió con un dúo de violín y piano integrado por Eliseo Mujica y Lilia Valdespino, quienes interpretaron el Praeludium and Allegro in the Style of Pugnani, de F. Kreisler, y Vocalise, para violín y piano, de Sergei Rachmaninoff.

Le siguió un cuarteto de clarinete, viola y piano con Selecciones de las Canciones, opus 83, no. 1, de Max Bruch, a cargo de Alberto José Estrada, Luis Fernández y Lilia Valdespino.

Luego, en los fagots, Jason Soulière y Carly Gómez interpretaron a dúo la Sonata, de Francisco Mignone, y posteriormente, José León en el trombón y Laura Hauer en el piano, interpretaron magistralmente "Morceau Symphonique", de Alexandre Guilmant, para continuar con Trombonsillo, de Carolina Calvache.

Cerraron los miembros de la sección de percusiones de la OSSLA, que integran Fernando Correa, Edmundo Lagner, Alejandro Inda y Paul Bernal con un arreglo para las piezas Acuatic, de C. Torion, Funk, T.A. Ukena Huracán P. Spiesser y Ritual music, y D. Skidmore.

AGENDA

- El programa continúa en el sábado 15 a las 18:00 horas, en el Jardín Botánico.

- Otros conciertos serán los martes 18, 25 y jueves 27 de febrero, en el Museo de Arte de Sinaloa, y sábado 29 de febrero, en el Jardín Botánico.

- El martes 3 de marzo, se llevará a cabo en el Masin y el sábado 7 en el Centro

de Ciencias de Sinaloa.

- Los conciertos del martes 10 y el jueves 12 de marzo, serán en el Masin, donde cierra el ciclo con un gran concierto a cargo de la Big Band de Sinaloa.