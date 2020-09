Inicia Festival de Cine de Toronto entre la nostalgia y la tecnología

En un comunicado dado a conocer a través de la página web del festival, la organización dijo que el TIFF ha estado trabajando de manera estrecha con las autoridades de Ontario

Noroeste / Redacción

Toronto es la ciudad más grande y poblada de Canadá, un país que hasta el momento mantiene sus fronteras cerradas debido a la pandemia de Covid-19 que ha azotado al mundo entero. Ahí, año con año se realiza el Festival Internacional de Cine de Toronto, considerado el más grande de Norteamérica, ya que anualmente recibe a más de medio millón de asistentes, quienes entre alfombras rojas repletas de celebridades y estrenos con aspiraciones al Óscar, disfrutan de una semana rodeados de séptimo arte. Y aunque todo parecía indicar que esta edición número 45 no se realizaría, los organizadores optaron por reinventarse y apoyarse de la nostalgia y la tecnología.

También conocido como TIFF, el festival inicia este 10 de septiembre y concluirá el próximo 19 del mismo mes, Toronto programó un evento ampliamente virtual debido a la pandemia, pero también incluyó proyecciones al aire libre con estrictas medidas de seguridad.

El festival redujo drásticamente sus planes para este año y juntó 50 películas o series de televisión de distintas partes del mundo, inclinándose por proyectos que debutarán en servicios de streaming o televisión este otoño, difundió vanguardia.com.

Además, las celebridades de Hollywood no engalanarán este año las alfombras rojas, al evento solo asistirán los amantes del cine que ya viven en Toronto, se realizarán al menos 50 estrenos en autocinemas y algunas proyecciones con distanciamiento social, muchísimas menos que las 300 cintas que normalmente se presentan en la cita canadiense.

#TIFF's official programme, which runs from September 10 to 19, has two Indian entries: Chaitanya Tamhane’s #TheDisciple and Mira Nair’s #ASuitableBoy, a lively six-part adaptation of Vikram Seth’s sprawling novel of the same name#TIFF2020https://t.co/gNJrv7xybE — The Hindu Cinema (@TheHinduCinema) September 10, 2020

El TIFF 2020 contará también con leyendas como Martin Scorsese, Anthony Hopkins, Nicole Kidman y Kate Winslet, quienes participarán en galas y charlas virtuales, como parte del formato virtual.

“Comenzamos este año planificando para un 45 festival muy parecido a nuestras ediciones anteriores, pero en el camino tuvimos que repensarlo prácticamente todo”, dijo Cameron Bailey, director artístico y copresidente del festival.

Debido a la situación por la pandemia, Toronto busca colaborar con otros festivales, como el de Venecia, que está desarrollándose, y el próximo de Nueva York, para promover conjuntamente películas en una era difícil para la industria.

¿UN ADELANTO DE LOS ÓSCAR?

Entre los títulos que se proyectarán están “City Hall” de Frederick Wiseman, un retrato del Ayuntamiento de Boston; el drama de Regina King sobre Muhammad Ali, titulado “One Night in Miami”; el documental sobre meteoritos de Herzog y Clive Oppenheimer para Apple TV+ "Fireball: Visitors from Darker Worlds”; “Pieces of a Woman”, un drama familiar de Kornel Mundruczo con Shia LaBeouf; y “Penguin Bloom” de Glendyn Ivin, con Naomi Watts.

Proyecciones de la película “Nomadland”, protagonizada por Frances McDormand, se harán de manera simultanea este viernes en Toronto y Venecia.

Kate Winslet recibirá el segundo premio anual honorífico del festival junto a Anthony Hopkins -cuyo aclamado drama sobre la demencia “The Father” también se proyecta en Toronto.

El TIFF se considera una importante catapulta para la selección de los Premios Óscar. Los ganadores recientes como “Greenbook” y “La Forma del Agua” se llevaron la máxima estatuilla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, tras ganar en Toronto.

TALENTO LATINO

El cineasta mexicano Michel Franco también presentará “Nuevo Orden”, una cinta protagonizada por Diego Boneta, Dario Yazbek Bernal, Naian González Norvind y Mónica del Carmen en la que una boda de la alta sociedad es interrumpida por la llegada de invitados no deseados. El filme también se exhibirá en Venecia este jueves y sin duda se convirtió en una catapulta para Diego Boneta, quien recibió el premio a Mejor Actor Juvenil en ‘La Mostra’.

Otro latino que brillará en este evento será J Balvin, ya que recientemente Amazon Studios adquirió los derechos de su documental titulado “The boy from Medellín”. La obra de Matthew Heineman presenta “una mirada profunda” del músico y reggaetonero colombiano.