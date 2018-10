NBA

Inicia la era de LeBron James con los Lakers de Los Ángeles

La máxima estrella de la NBA hace su debut con la franquicia angelina frente a los Denver Nuggets de Nikola Jokic

Noroeste / Redacción

Los Lakers de Los Ángeles cayeron en su primer encuentro de la pretemporada ante los Nuggets de Denver por 124-107, pero el resultado es lo de menos: LeBron James hizo su debut en la franquicia angelina.

El Rey de la NBA disputó apenas 15 minutos durante los primeros dos cuartos en los que marcó 9 puntos, capturó 3 rebotes y repartió 3 asistencias.

James marcó sus primeros puntos con un triple desde la frontal.

LeBron’s first bucket as a Laker, and that’s some real good rhythm on the release pic.twitter.com/gK4EbIWSyw — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 1 de octubre de 2018

Además de su faceta anotadora, LeBron inauguró su función como asistidor al servirle la canasta a Brandon Ingram en su primera asistencia como integrante de los Lakers.

LeBron to Ingram will be F.U.N. pic.twitter.com/S5DVAHOn6d — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 1 de octubre de 2018

(Con información de NBA)