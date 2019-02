Inicia la primera concentraciÃ³n de la SelecciÃ³n Mexicana en la era Martino

Inicia la primera concentración de la Selección Mexicana en la era Martino

Los jugadores convocados de la Liga MX trabajarán de cara a los duelos de marzo del Tricolor

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Esta noche inició la primera concentración de la Selección Nacional de México bajo las órdenes del director técnico, Gerardo Martino.

Los jugadores convocados se presentaron esta noche en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. La concentración concluirá el martes 12 para los jugadores que tienen partido el viernes 15, y el miércoles 13 a las 13:00 horas para los demás jugadores.

Los integrantes de los Clubes Santos y Tijuana, se unirán mañana a primera hora a la concentración, luego de que esta noche ambas escuadras disputaran su partido correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX en la Comarca Lagunera. Asimismo, Javier Aquino, también se unirá al grupo mañana.

Al inicio de la concentración, algunos de los elementos convocados expresaron su sentir respecto a este nuevo ciclo.

Hiram Mier: "Hay una muy buena competencia y vamos a trabajar muy duro para demostrar que también estamos a nivel de Selección. Me he sentido bien en el inicio de torneo, quiero seguir peleando por la titularidad y con eso seguir buscando el llamado a Selección Nacional".

Raúl Gudiño: "Siempre es importante, en la Selección deben estar los mejores del equipo que sea, siempre es un bien para el país y la Selección. Nunca me había tocado vivir una experiencia de esta manera, esperemos a ver como se presenta. Siempre es muy bonito representar a tu país y seguirnos preparando".

Jesús Dueñas: "Cada jugador va a poner su granito de arena, para aprovechar cada segundo y cada minuto que le toque estar dentro de las Selección Nacional.

"Desde el proceso que inició Tuca, comenzó a llevar a jóvenes de 20 a 23 años eso es muy importante porque son el futuro de la Selección, esperemos que aprovechen la oportunidad".

Alexis Vega: "Estoy muy contento, vengo haciendo bien las cosas, lamentablemente no se ha podido dar el gol pero voy a a aprovechar al máximo está mini concentración.

"Quise venir a Chivas a buscar nuevos retos, ahora me han brindado la oportunidad de venir a Selección y hay que aprovecharla".

Hugo González: "Estoy tranquilo por que estoy haciendo bien las cosas, vengo con las mismas ganas y la misma ilusión como si fuera mi primera convocatoria. En lo personal me parece bien estas llamados, no es lo mismo ver a los jugadores jugar cada semana con sus respectivos equipos a que trabajes diario con ellos, me parece que es importante para que nos conozcan y para nosotros también es benéfico para conocer al cuerpo técnico".

(Con información de FMF)