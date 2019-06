Inicia primera de tres etapas de revestimiento del dren BacurimÃ­

Inicia primera de tres etapas de revestimiento del dren Bacurimí

Serán más de 150 millones de pesos de recursos federales los que se invertirán en esta etapa, en total se ejercerían 418, sin embargo los trabajos comenzaron con recursos de la Canadevi, ya que los recursos de la federación se destrabarán hasta el 17 de junio

Antonio Olazábal

Con recursos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda se iniciaron los primeros trabajos en el revestimiento del dren Bacurimí.

La Canadevi aportó más de 16 millones para comenzar los trabajos en el sector Alamo Grande, donde se reubicarán dos torres de energía para permitir que el cauce del agua del dren Bacurimí, desemboque en el río Culiacán.

Sin embargo la mayor parte de los recursos con los que revestirán el dren Bacurimí serán de orden federal, siendo más de 150 millones de pesos, los cuales la Secretaría de Hacienda destrabará el próximo 17 de junio.

Luego de que lleguen esos 150 millones, se llevará a cabo un periodo de licitación, el cual durará 40 días, por lo que en total se esperaría que los recursos se comiencen a utilizar en el dren hasta dentro de 46 días.

Aunado a los 150 millones de pesos que vendrán de la federación, el Gobierno del Estado pondrá 40 millones de pesos más, recursos que fueron trascendentes para que el Gobierno de la República decidiera apoyar las obras del dren Bacurimí.

Esta primera etapa donde se invertirían los 150 millones de pesos serán para revestir la parte del dren que se ubica por el Bulevar Álvaro Portillo, poco antes de llegar a Alamo Grande, sin embargo de aquí a tres años se espera un gasto en ese sector de más de 416 millones de pesos, que daría solución a fondo a las inundaciones que afectan a más de 70 mil personas indicó Osbaldo López Angulo, titular de la Secretaría de Obras Públicas.

“Vamos a a avanzar un kilómetro 300 metros más o menos de longitud, de ampliación y revestimiento, va a quedar totalmente revestido en concreto y una extensión mucho más amplia de la que existe”, compartió.

El funcionario estatal agregó que en total serán poco más de 8 kilómetros lo que se revestirá para evitar que se susciten más inundaciones como la que ocurrió en septiembre del año pasado, con la depresión tropical 19-E.

Por su parte Quirino Ordaz Coppel recalcó que si bien estas obras no son vistosas, serán de gran importancia para la ciudadanía, además manifestó que están solucionando problemas que no causó su administración, sin embargo se buscaron estos recursos que no estaban etiquetados en el programa de egresos para solucionar un problema que aqueja a más de 20 mil familias de Culiacán.

“No es bronca nuestra eh, ni yo ni el Presidente hicimos esto, que quede muy claro, es nuestra voluntad precisamente resolver el problema como consecuencia de lo que pasó, pero lo que pasó ya pasó, el hubiera no existe, eso ya fue, lo que no hicieron, desafortunadamente no se castigó y no se demandó también a tiempo”, compartió.

“Traer 150 millones de pesos no es cualquier cosa, ni estaban en el presupuesto, no existen...no existían esos 150 millones de pesos. No son 150 eh, van hacer 400 millones de pesos, nada más que se van a ir en etapas, la primera etapa es esta”, explicó.