Inicia proceso administrativo por presuntas irregularidades durante administración de Álvaro Ruelas en Ahome

Se señala a seis ex funcionarios; también se interpondrá una denuncia penal por peculado y una demanda civil por rescisión de contrato

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahome ha iniciado un proceso administrativo por presuntas irregularidades contra seis ex funcionarios de la administración de Álvaro Ruelas.

El caso fue revelado por el Alcalde Chapman el 21 de febrero, cuando informó que se habían detectado irregularidades en 109 proyectos ejecutivos del programa de pavimentación, con un posible daño al erario por un monto de 40 millones de pesos.

El contrato CONT-SERVICIO-DGOP-DC-01-17, calificado como 'atípico', fue adjudicado a José de Jesús Espino Osuna, originario de Mazatlán, se elaboró el 28 de diciembre de 2017 y se pagó en su totalidad el 5 de enero de 2018.

En dicho contrato, firmaron como representantes del Ayuntamiento: el Presidente Municipal, Álvaro Ruelas; el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Garibaldi; el director de Obras Públicas, Josué Jacinto Sánchez; y el director de Construcción, Ricardo Maldonado.

El contralor Pavel Castro Félix indicó que, concluida la investigación, el expediente consta de mil constancias en las que se advierten diversas irregularidades.

"Al 13 de agosto, es decir, poco menos de seis meses de iniciada la investigación, se pudo determinar la existencia de presuntas irregularidades durante el proceso de contratación, pago, ejecución, y recepción de los trabajos correspondientes. Estas presuntas irregularidades pueden ser constitutivas de faltas administrativas graves para todas las personas que participaron durante este proceso", expuso.

"Dadas las inconsistencias, el día de hoy (martes) fue presentada la formal acusación ante la autoridad substanciadora: la Dirección de Responsabilidades Administrativas, dependiente del Órgano Interno de Control; en contra de seis servidores públicos", agregó.

Los ex servidores públicos vinculados a procedimiento tienen un plazo no mayor a 15 días para responder de lo que se les está señalando, una vez que sean notificados; y aunque todo el proceso se llevará a cabo ante la Dirección de Responsabilidades Administrativas, la resolución será dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa.

El director de Asuntos Jurídicos, Jonathan Gutiérrez Palomares, apuntó que buscarán por todas las vías el resarcimiento del daño, por lo que ya se trabaja también en la conformación de una denuncia penal, por peculado, y una demanda civil, por rescisión de contrato.

"Derivado de las investigaciones, y las irregularidades que detectó el Órgano Interno de Control, hasta este momento vamos a empezar ahora sí ya con la situación legal que corresponda y recaiga sobre los funcionarios públicos, así como al empresario que participó en el contrato", dijo.

En los tres procesos (administrativo, civil y penal), serán señalados los seis ex funcionarios participantes, correspondientes a las áreas de Presidencia, Secretaría del Ayuntamiento, Obras Públicas, y Tesorería.

QUE NO ES REVANCHISMO POLÍTICO, DICE CHAPMAN

El Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno negó que las denuncias por presuntas irregularidades se deban a revanchismo político.

"Cuando se trata de temas legales y jurídicos, uno tiene que ser, como en todo lo demás, muy serio, muy responsable y muy cuidadoso", expresó.

"Se los digo con toda sinceridad, y con toda la integridad moral y la investidura que me otorgó el pueblo de Ahome, que en este tema, o que en estos temas, porque no será el único, no existe absolutamente una motivación o intención personal. Esto no es un tema político, y mucho menos de partidos políticos, es un tema de responsabilidad pública y de conciencia política", añadió.

Resaltó que 'es un hecho que no tiene, tal vez, precedente', y recordó que también se está investigando la ejecución de recursos de los programas de empleo temporal y de becas escolares, donde presumen que existen 'fuertes irregularidades'.