Inicia Yadira Marcos recorrido por Sinaloa, busca que conozcan su proyecto

La diputada federal y precandidata a la gubernatura de Morena, visitó Los mochis y Guasave, para en los próximos días ir al sur del estado para que conozcan su proyecto, sin embargo, no descarta que de no ser candidata a la Gubernatura, lo sea por la Alcaldía de Culiacán

América Armenta

CULIACÁN._ La precandidata a la Gubernatura de Sinaloa, Yadira Santiago Marcos expuso que busca erradicar el mal Gobierno del estado, se presentó como una mujer honesta y transparente y anunció que ya se encuentra compartiendo su proyecto con líderes de diversos municipios, para que al momento de que se les pregunte por ella en la encuesta, no tengan duda de que es la mejor opción, consideró, pero no descartó que de no darse esta oportunidad, busque la Alcaldía de Culiacán

“La intención de estas reuniones es reunirnos con ciudadanos, con militantes, con liderazgos que consideramos es importante seguir escuchando, entre ellos estuvieron comunidades indígenas, cooperativas, del ramo de la construcción, de la pesca, transportistas y académicos”, relató la legisladora.

En Guasave también tuvieron un diálogo con simpatizantes y militantes de Morena, por lo que agradeció a la diputada federal Lucinda Sandoval, que la apoyó en la realización de dicha reunión.

“Estaremos recorriendo el sur de Sinaloa, porque la intención es comunicarles a los ciudadanos del proceso interno que estamos viviendo y que conozcan a Yadira Marcos, que me conozcan quienes aún no han tenido la oportunidad de conocerme”, comentó, para las personas que al realizar la encuesta acudirán a sus domicilios a preguntarles.

Proceso

“Me registré como precandidata a la Gubernatura por Sinaloa en la Ciudad de México, en el Comité Ejecutivo Nacional, para poder postularme en el primer proceso interno que se estará viviendo en Morena, donde entregamos la documentación oficial y el proceso que sigue es que la Comisión Nacional de Elecciones valore los perfiles de todos los aspirantes a esta encargo”, dijo respecto al proceso por la Gubernatura que inició el sábado.

A grandes rasgos, mencionó que a quienes les hagan la encuesta les van a dar los nombres de las y los aspirantes y les van a preguntar quién consideran que es la mejor opción para gobernar Sinaloa, se medirá el reconocimiento de nombre, pero también por qué motivo los conocen, si por acciones buenas o por acciones malas.

“Por ese motivo, externo y pido su apoyo a los ciudadanos para que revisen los perfiles y si consideran que Yadira Marcos es la mejor opción, que nos den su apoyo en esta encuesta”, solicitó.

Proyecto

“Queremos desterrar esos gobiernos corruptos que siempre han prevalecido en nuestro Estado de Sinaloa, es importante desterrar la corrupción, el derroche de recursos que todos sabemos se está realizando en nuestro estado, quiero que se destierre la forma errónea de hacer política, necesitamos dignificar el sentido de la política y ciudadanizar la política”, refirió.

Yadira Marcos consideró que se necesita que existan nuevos cuadros en la política, explicó que nadie nace con experiencia, sino que las y los políticos que dicen ahora tener experiencia cuando iniciaron no la tenían, pero se le dio una oportunidad.

“Yo lo que les pido es una oportunidad, porque estoy segura de que ya es tiempo de que una mujer pueda gobernar Sinaloa, es tiempo de que los ciudadanos conozcan que existimos nuevas caras, que existimos nuevas mujeres que realmente queremos hacer las cosas, las personas que me conocen saben que soy una mujer honesta y transparente que siempre ha apoyado a la gente”, reiteró.

Alcaldía

“Yo quiero ser Alcaldesa de Culiacán, pero que en un proceso interno de Morena los militantes y ciudadanos también sean escuchados”, dijo Yadira Marcos, asegurando que su partido la invitó a contender por la Gubernatura y así lo está haciendo.

Para ella, detalló, es un honor que se le haya llamado para ser medida en las encuestas de Morena entre las y los aspirantes a ser titulares del Ejecutivo en Sinaloa, pero porque en esta ocasión así fue convocada por las autoridades nacionales del partido, sin embargo, antes había emitido interés en ser Presidenta municipal de Culiacán.

“No me descarto para nada, yo estoy abierta a las opciones que el partido decida y que el ciudadano decida dónde podemos seguir apoyando más, hoy, en este momento, estamos apoyando a través en la Cámara de Diputados”, aseguró, que desde que inició el partido empezó de voluntaria y ha logrado lo que se ha propuesto con trabajo.

“Yo soy la prueba viva de que un ciudadano, una activista, un militante puede acceder a los puestos donde se toman decisiones, si trabajan con tenacidad, si no se rinden, si siguen a pesar de las adversidades, si siguen a pesar de las críticas, eso nos hace más fuertes y a mí me ha hecho más fuerte y por eso es que estoy aquí, en otro reto más”, expuso.

Tatiana Clouthier

La diputada federal consideró el nombramiento como secretaria de Economía de Tatiana Clouthier como un logro para las mujeres y aseguró que demuestra que las mujeres pueden responder a cualquier encargo que se les haga, agregó además que la trayectoria de empresaria de la ex diputada federal la respalda.

“Sería un error juzgar antes de tiempo, primero hay que ver los resultados, ella es una mujer preparada, es una mujer que ya tiene tiempo en el tema de empresarial y creo que sí es una persona que tendríamos que darle el beneficio de la duda, creo que lo va a hacer bien, como todas las mujeres cuando se lo proponen, pueden hacer las cosas bien”, enfatizó.

También dijo que desde el legislativo federal han trabajado para que las mujeres estén más y mejor representadas, por lo que el nuevo nombramiento, aseguró, es parte de ello.