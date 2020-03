Inician este viernes actividades oficiales por el Día Internacional de Mujer

Instituciones como Immujer, UAS, Museo del Arte y algunos colectivos de mujeres, realizarán diversas actividades

Alma Soto

El 8 de marzo de conmemora el Día Internacional de las Mujeres y por ello se organizan actividades que buscan visibilizarlas, mismas que se llevarán a cabo los días viernes, sábado y domingo. Algunos de ellos los organiza el Instituto Municipal de las Mujeres, otras la Universdad Atónoma de Sinaloa, el Museo de Arte de Sinaloa y algunos colectivos de mujeres.

María del Carmen Ramírez Morales, directora del Immujer, indicó que el lema que se eligió para este año es “Soy de la generación igualdad: por los derechos de las mujeres”.

“Lo que nosotros hacemos en el Instituto no se ve, nosotros no publicamos a cuántas mujeres estamos atendiendo, no salen los rostros de las mujeres que estamos atendiendo, porque trabajamos con la emoción; no somos impartidoras de justicia, pero sí acompañamos en el dolor, en el sentimiento, con las terapias sicológicas y el acompañamiento de la Jurídica ante la Fiscalía”, dijo respecto del quehacer del Immujer.

Porque, recalcó, algo en lo que trabajan mucho es en la discreción y en la ética profesional, por eso no se ve lo que se hace.

No se trata, recalcó, de dar números, aunque se trabaja con líneas de acción y con metas para poder dar resultados de la prevención.

CONMEMORACIÓN

Para conmemorar los 43 años de la proclamación del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Immujer preparó dos eventos y apoyó en la promoción de un tercero.

Ramírez Morales indicó que el primer evento será hoy a las 9:00 horas en el Auditorio del Palacio Federal. En el Foro: Mujeres Líderes. El segundo es el domingo 8 de 10:00 a 17:00 horas, la Expo Mujer Emprende, que se realizará en la Gran Plaza. Y el tercero es el sábado 7 a las 9:00 horas, en el Auditorio del Immujer del Palacio Federal, con la conferencia Convivir en armonía siendo tan diferencias, que dictará Lilian Mancillas González. Es organizado por la AMMJE.

El foro iniciará con una charla de Ernestina Lizárraga Lizárraga con el tema La vida pública de la mujer mexicana, que dará pie a la participación de Olga María Enciso Pérez, directora del Sistema Valladolid y escritora del libro Renacer; de Leslie Patricia Burgueño Benítez, quien es árbitro, entrenadora y jugadora de futbol; y de Leticia Isabel Arce Tapia, que es la única operadora de un camión urbano en Mazatlán.

En la Expo Mujer Emprende habrá un diálogo entre mujeres, que encabezará Eva Angelina Sánchez Santos, representante de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Expondrán sus productos mujeres que apenas están en vías de consolidar sus empresas, pero que ya se decidieron a emprenderlas, explicó.

Además, como instituto colaborarán en los eventos que organiza el Museo de Arte de Mazatlán, que también desarrollará un programa de tres días, con la participación de Verenice Oleta y Tania Velarde en la mesa redonda Género y Derechos de la Mujer, el sábado de 13:00 a 15:30 horas; y de Claudia Murillo con la conferencia Sororidad, alianza entre mujeres, el domingo de 11:00 a 13:00 horas.