MANIFESTACIÓN

Inician huelga de hambre dos trabajadores del Ayuntamiento de Guasave

Son padre e hijo que aseguran no les reconocen antigüedad ni 16 quincenas de horas extras

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Dos trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, padre e hijo, iniciaron una huelga de hambre junto a la puerta principal del Palacio municipal debido a que señalan que fueron despedidos y no les quieren dar una liquidación justa.

José María Ahumada Ramírez y su hijo Olvin, quienes estaban trabajando en la dirección de Servicios Públicos, explicaron que no les reconocen 16 quincenas de tiempo extra que les deben desde 2015 ni la antigüedad completa en el caso del primero que data desde 2015.

"El 2 de febrero fui despedido de mi trabajo, yo pertenecía al área de Servicios Públicos y me notificaron que estaba despedido, a mi hijo lo despiden una semana después, y les pedí un documento donde especificara que estaba despedido y no me lo quisieron dar, me dijeron que no había necesidad, 'preséntate en Recursos Humanos', me dijo el subdirector Salvador, me presenté y ya tenían ahí una liquidación que nunca quise saber cuánto era porque no me reconocían mi antigüedad del 2005 y no reconocían las 16 quincenas (de horas extras) que están pendientes desde 2015", explicó Ahumada Ramírez.

Ante ello, preguntó por qué no le reconocían la antigüedad ni los pagos pendientes y le respondieron que no tenían documentos que avalaran que era trabajador del Ayuntamiento desde 2005 y que en el caso de las horas extras las debió reclamar en su momento porque ya habían prescrito.

"No venimos a estudiar leyes, venimos a trabajar, cómo íbamos a saber nosotros que prescribía en un año, si hubiera sabido, pero como nos llevaban en esa administración que espérate, pasó el tiempo, me mandaron con el jurídico y la semana pasada dijeron que no había nada que hacer", dijo.

Ahumada Ramírez llamó a la Alcaldesa Aurelia Leal López a ver su situación y que si no los regresan al trabajo por lo menos les paguen una liquidación justa, apegándose al discurso de respeto a los derechos laborales y humanos que en su discurso ha esgrimido.