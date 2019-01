Inician obra de desfogue en el Arroyo El Piojo, en CuliacÃ¡n

Inician obra de desfogue en el Arroyo El Piojo, en Culiacán

Con una inversión de 140 millones de pesos se espera erradicar las inundaciones que se suscitan en las colonias por donde pasa el caudal del arroyo natural

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Hoy inició la obra en el Arroyo El Piojo donde se busca desfogar su caudal. La obra tendrá un costo de 140 millones de pesos, y se hará con recursos estatales y federales.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que espera que la obra se finalice antes de que inicie la época de lluvias en Culiacán.

Estos trabajos beneficiarían a las colonias que se encuentran a los alrededores del arroyo, como lo son la Lombardo Toledano, Los Alamitos, Las Cucas, Juan de Dios Bátiz, 6 de Enero, 16 de Septiembre y El Mirador.

La obra consiste en construir dos tubos de PVC de dos metros de diámetro desde el cauce existente del Arroyo El Piojo a la altura de la Calle mar Caspio, hasta Río el Humaya. La obra tendrá mil 620 metros de longitud.

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, calificó a esta obra como indispensable para evitar inundaciones en ese sector de la ciudad; sin embargo, llamó a la ciudadanía a mantener el lugar limpio, ya que gran parte de las afectaciones que ocasionan las inundaciones son originadas por la basura que tiran las personas.

“Es una obra indispensable para que todas estas colonias y muchas partes de la ciudad no se inunden en las condiciones o en la magnitud que se ha venido haciendo, debido a los fenómenos naturales. Pero no solamente los fenómenos naturales son los que provocan esto, también los provoca nuestra indolencia, el descuido de nosotros el tirar basura, colchones, llantas”, lamentó.

Ordaz Coppel reconoció que los gobiernos estatales anteriores no abonaron a este tipo de obras porque eran invisibles, ya que en sí la ciudadanía no las veía, y a los años nadie se acordaría de ellas.

“Históricamente a los gobernantes no les gustaba hacer este tipo de inversión, porque van enterradas, y no te vas a acordar de él, yo creo que eso ya terminó, esos tiempos quedaron atrás, porque no se verán, pero sí se sienten”, subrayó.

“Esto se debió haber hecho mucho tiempo, como se debió haber hecho aquellas obras en Bacurimí, por todo eso, y resulta ser que, como no se pusieron duros, como no les exigieron, y ahora resulta que nos va a costar tres o cuatro veces más caro”, agregó.