IniciarÃ¡ con percusiones la Temporada Gordon Campbell 2019

Iniciará con percusiones la Temporada Gordon Campbell 2019

Este domingo arranca la novena edición de los conciertos dominicales con el espectáculo The Big Bang without the theory

Dantiela Mendoza

05/01/2019 | 2:50 PM

Por noveno año consecutivo, el maestro Gordon Campbell lleva a cabo su temporada en Mazatlán. Foto: Noroeste

MAZATLÁN._ A partir de este 6 de enero, y hasta el 24 de febrero, todos los domingos serán de música con la celebración de la novena edición de la Temporada Gordon Campbell 2019. Por noveno año consecutivo, el maestro concertante Gordon Campbell refrenda su pasión por la música y el lazo que ha construido a través de la música con la comunidad residente de ciudadanos de Estados Unidos y Canadá en el puerto, pese a que actualmente es director artístico de la Universidad del Norte de Asunción Paraguay y dirige la Orquesta Sinfónica de esa institución. A las 12:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, se ofrecerá el espectáculo “The Big Bang without the theory”, en el que el grupo Trommer Percusion Ensamble, un grupo de percusionistas sinaloenses, ofrecerá un amplio repertorio que va de lo clásico a lo contemporáneo, bajo la dirección de Campbell. El domingo 13 de enero será la presentación de “El Mesías”, de Georg Friedrich Händel, con la participación del Coro de la Comunidad de Culiacán y la “Música romántica mexicana” sonará el 20 de enero, con la participación del Cuarteto Ventura. Los amantes del blues tendrán también espacio en la Temporada Gordon Campbell que trae para ellos “The Internationally Acclaimed Corky Siegel and his Chamber Blues Ensemble”, el 27 de enero. El mes de febrero se tornará muy clásico, iniciando el domingo 3 con “La cuarta sinfonía” de Gustav Mahler, una obra de gran riqueza espiritual; y para el domingo 10 una selección de “Lo mejor de Beethoven” llegará a Casa Haas en un programa doble. “Los favoritos de cuerdas de Gordon”, una selección de autores como Barber y Grieg, se escuchará el 17 de febrero, y el cierre de temporada será con una de las obras más alegres del repertorio clásico, titulada “La trucha”, de Franz Schubert, el 24 de febrero. La cartelera de la Temporada Gordon Campbell 2019 tiene por sede el Teatro Ángela Peralta, a las 12:00 horas, con excepción de la sexta fecha, con el título “Lo mejor de Beethoven”, que se presentará en Casa Haas a las 12:00 y 17:00 horas, una doble función debido a la capacidad del recinto. ASISTA Los boletos de los conciertos tienen un precio de 350 pesos (orquesta, primer y segundo balcón) y 50 pesos (tercer balcón). A la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. #Temporada Gordon Campbell

