IniciarÃ¡ con un canto por la justicia la Temporada Campbell en MazatlÃ¡n

Iniciará con un canto por la justicia la Temporada Campbell en Mazatlán

El actor y cantante Randy Noojin interpreta en el escenario a Pete Seeger, como un tributo al legendario activista y cantante de música folk

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Para inaugurar la novena Temporada Campbell, que se desarrollará en Mazatlán de enero a marzo, el cantante Randy Noojin ofrecerá este domingo un 'Tributo a la poesía y la música de Pete Seeger', a las 12:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.

Noojin, emblemático músico de la cultura popular alternativa de Estados Unidos, abre la Temporada Campbell con un espectáculo en el que realmente "resucita" a Pete Seeger, al mostrar con su actuación el espíritu del inolvidable ícono activista.

"Seeger luchó en los años 50 y 60 con su música y canciones por los derechos civiles a favor de la población de color, en contra de la Guerra de Vietnam y a favor de las leyes para evitar la contaminación del Río Hudson de Nueva York", explicó Randy Noojin.

“Fue en el ámbito de la música folk en Estados Unidos el cantante más importante, utilizaba la música y las letras de las canciones para motivar a las personas para que trabajaran en la provocación de cambios sociales, fue contemporáneo de Bob Dylan, incluso fue él quien le facilitó su proceso de darse a conocer”.

Afirmó el cantante que a Bob Dylan le hubiera sido más difícil dar a conocer su música y sus canciones si Pete Seeger no le hubiera ayudado.

"En el Festival de Newport alrededor de 1964 participaron Bob Dylan y Pete Seeger, él tocaba guitarra acústica y Bob Dylan decidió utilizar guitarra eléctrica con amplificadores, eso no le gustó a Pete y con un hacha intentó destruir la guitarra eléctrica, pero también a mediados de los años 50, Pete le abrió los espacios en los conciertos más importantes de música folk a Bob Dylan”.

Mencionó que Pete Seeger fue uno de los primeros activistas que, a través de sus canciones, consiguió a finales de los años 50, que se escribieran leyes para salvar el Río Hudson que rodea la isla de Manhattan en Nueva York.

“Seeger creó la canción We shall over come, que Martín Luther King utilizó como himno para su movimiento a favor de los derechos civiles de las personas de color en los Estados Unidos”, dijo.

“También escribió la letra y la música de las tres canciones que se convirtieron en un emblema en todas las protestas en contra de la Guerra de Vietnam, esas canciones fueron Big Muddy, Where have all the flowers come y If I had a hammer”.

Confesó que su admiración por el trabajo que Pete Seeger realizó para conseguir tantos cambios sociales, que finalmente se lograron, hizo que se interesara por el personaje al grado de crear un show que va a presentar este domingo en el Teatro Ángela Peralta.

“Creo que sus canciones hoy por hoy, por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos tienen una vigencia impresionante", aseguró.

El cantante compartió que el discurso que manejan las letras de las canciones fueron utilizadas en 1982 cuando Ronald Reagan rompió con Cuba, después de un intento del Presidente Carter de iniciar una política más amigable con la isla del Caribe.

"En ese momento resurgió la canción Guantanamera, en una versión creada por Pete Seeger como un homenaje a Cuba en los años 60”, narró el intérprete.

Los boletos para ver el espectáculo de Randy Noojin, 'Un tributo de la poesía y música de Pete Seeger', están a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta.

BOLETOS

A la venta en taquilla del Teatro Ángela Peralta.

General: 350 pesos

Tercer balcón:100 pesos.