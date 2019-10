IniciarÃ¡ concentraciÃ³n de pesistas rumbo a PerÃº y China

Iniciará concentración de pesistas rumbo a Perú y China

El sinaloense Jorge Cárdenas forma parte de la delegación azteca de halterofilia

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Un grupo de seis pesistas mexicanos se concentrará a partir de este domingo en Guadalajara, Jalisco, para cerrar el trabajo de preparación rumbo al Grand Prix que se efectuará en Lima, Perú, del 6 al 11 de noviembre próximo.

Estarán Aremi Fuentes, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Pattaya, Tailandia, en la categoría de 76 kilogramos, Anacarmen Torres, Ana Gabriela López, Antonio Vázquez, el sinaloense Jorge Cárdenas y Jonathan Muñoz.

Algunos de sus rivales que figuran son el colombiano Francisco Mosquera, el uzbeco Ergashev Adkhamjon, el estadounidense Clarence Cummins, la brasileña Jaqueline Ferreira, la cubana Melisa Aguilar, la rusa Svetlana Ershova, entre otros.

El presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, Rosalío Alvarado, dijo que los halteristas culminarán su preparación en Guadalajara, ya que recibió el apoyo para concentrarlos antes de realizar el viaje.

“Ahí me dieron el apoyo, me acerqué a otros estados, pero no me lo dieron. Estarán concentrados los pesistas y estarán enfocados en el trabajo general y de manera particular”, mencionó.

Expuso que después de su participación en el evento peruano, los halteristas se trasladarán a China para realizar una concentración de 25 días, además tomar parte en la Copa del Mundo en Tianjing, del 10 al 13 de diciembre.

Tanto el Grand Prix de Lima, evento de invitación, como la Copa del Mundo en China, son importantes porque otorgan puntos en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, previstos del 24 de julio al 9 de agosto.