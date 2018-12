IniciarÃ¡n el aÃ±o con El Cascanueces

BALLET

Iniciarán el año con El Cascanueces

El bailarín Martí Gutiérrez bailará por segunda ocasión El Cascanueces, con la Escuela Cubana de Ballet de Karemia del Rey, el 19 y 20 de enero

Nelly Sánchez

Para el bailarín Martí Gutiérrez Rubí no hay Navidad sin Cascanueces y participar en este ballet, por segunda ocasión en Culiacán, lo llena de alegría.

El año pasado bailó este clasico navideño en el papel de El Cascanueces, así como en la Danza española, pero que el montaje haya sido musicalizado por una orquesta en vivo, lo hizo una de las mejores experiencias.

Ahora será de nuevo Cascanueces y bailará la Danza española, pero además será Arlequín y estará en la Danza rusa.

El Cascanueces, que dirige la maestra Karemia del Rey, se presentará el 19 y 20 de enero, a las 20:00 y 12:30 horas, respectivamente, en el teatro Pablo de Villavicencio, acompañada de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, dirigida por Miguel del Real.

"No hay Navidad que no tenga Cascanueces", dice Martí, "es algo muy tradicional que me gusta hacer, uno de los ballets más bailados en el mundo y me encanta interpretar cualquier papel", dice.

"Pero el personaje que más le gusta es Cascanueces, porque tienes que ser un soldado y de repente sentir que cobras vida, que te enamoras, vas de algo muy sólido a algo más suave".

Martí tiene 15 años, es originario de Guadalajara y estudia en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba y ésta será la segunda vez que participa en El Cascanueces, en Culiacán.

Se interesó por el ballet desde que era muy pequeño, por su hermana Alín que ya bailaba, y sus papás siempre estuvieron carcanos al arte.

"A los 3 años empecé a ir a ballet, en parte me motivó mi hermana, que siempre la veía en funciones, también mis papás porque ponían videos de ballet y veía hombres bailando y yo decía yo quiero ser como Mijaíl Barýshnikov", dice.

Cuando empezó a avanzar, se dio cuenta que de verdad quería ser bailarín y que podía vivir de bailar. Entonces sus maestras lo empezaron a orientar para que se fuera a estudiar a Cuba, en la Escuela Nacional de Ballet, y salir con la especialidad de bailarín.

Actualmente es alumno del primer año del nivel medio, ciclo en el que obtuvo el primer lugar de calificaciones, ganándoles a los bailarines cubanos.

"Estoy contento con lo que he hecho, pero no quiero dejar de trabajar, en la escuela nos dan motivacion, explotan nuestras cualidades, me gusta que todos estamos con la mentalidad de ser bailarines".

Ser hombre en el mundo del ballet, ha representado para él una ventaja.

"Se han abierto muchas oportunidades precisamente por ser de los pocos hombres que decidieron ser bailarines", asegura.

"Bailar para mí es todo, son muchas cosas, es un medio de comunicacion que uso, que me gusta hacerlo, que disfruto mucho y es indispensable en mi vida".

Su aspiración, dice, es llegar a ser un bailarín reconocido, bailar en una compañía internacional y después ser coreógrafo.

"Mi meta cuando bailo es hacer entender al público lo que está pasando, que tengan clara la idea si estoy feliz, triste, qué está pasando en el escenario y ejecutar los movimientos técnicamente correctos y más que nada disfrutarlo, porque es más tiempo el que pasamos en clase que en el escenario".

La producción

Desde 2003 Karemia del Rey ha montado El Cascanueces con alumnas de su Escuela Cubana. Este año se suman alumas del Programa Integral de Ballet, que ella coordina en el Instituto Sinaloense de Cultura.

Por los trabajos de remodelación en el Teatro Pablo de Villavicencio, este año las funciones se tuvieron que mover para el mes de enero.

"Va a ser algo emotivo, porque vamos a inauguar el teatro en el sentido de la tramoya, sonido y luces. Traemos escenografías muy bonitas, que dejó como patrimonio Raúl Font, nos la siguen rentando", adelanta.

"Martí regresa, es el segundo Cascanueces, ahora viene de la Escuela Nacional de Ballet, de Cuba. Las niñas crecen con El Cascanueces, cambian de personajes, ahora vamos a incorporar a las alumnas más avanzadas en puntas del Programa Integral de Ballet, van a interpretar la Danza árabe, en las dos funciones y en la segunda harán la Danza rusa".

FRASE

"El consejo que más me ha servido ha sido que no baile para la maestra, en la clase, que baile para mí".

Martí Gutiérrez Rubí

Bailarín

EL CASCANUECES

El cascanueces es un cuento de hadas-ballet estructurado en dos actos, que se estrenó en 1892 con música de Piotr Ilich Chaikovski, con coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, y libreto de Iván Vsévolozhsky y el propio Petipa, y se basa en el cuento El cascanueces y el rey de los ratones, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

LOS BOLETOS

Todas las personas que tengan boletos con fecha de diciembre, pueden pasar a la Escuela Cubana de Karemia del Rey a cambiarlos, de 16:00 a 19:30 horas. El ballet se presentará el sábado 19, a las 20:00 horas y el domingo 20, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.