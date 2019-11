Iniciativa ciudadana de protección a periodistas da paso importante; ya dieron primera lectura en el Congreso

CULIACÁN._ La iniciativa ciudadana de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa dio un paso importante en el proceso legislativo, luego de que hoy se le dio la primera lectura por los diputados en la sesión de esta mañana en el Congreso del Estado.

Esta primera lectura, que representa el primer escaño con miras a alcanzar un dictamen y su posterior votación para aprobarse o rechazarse, se dio a 30 meses del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas.

Esta iniciativa fue elaborada y propuesta por periodistas y ciudadanos, incluidos Alejandro Sicarios y María de los Ángeles Moreno, ex presidente y presidenta actual de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, y el también periodista Sílber Meza, director del organismo civil Iniciativa Sinaloa.

"Sí, es un pasito que dimos en el proceso legislativo y estamos cabildeando para que la iniciativa, aún se llegara a aprobar en los primeros meses de 2020, entre en vigor ese año", dijo Sicarios, el único de los tres que estuvo presente en la sesión de esta mañana.

"Entonces creo que la dinámica legislativa que viene, con el presupuesto y todo eso le mete presión a ese tema porque el deseo de los periodistas es que se apruebe este año y entre en vigor ya en el 2020, pero aún cuando no pudieran creo de llegar a un acuerdo dentro de las iniciativas prioritarias, pero si no se pudiera aprobar este año y se aprueba en el siguiente ahí sí tendríamos que llegar a acuerdos con las bancadas para que entre en vigor ese mismo año y se hagan las salvedades que se tengan qué hacer presupuestales para que entre en vigor".

Recalcó que el interés de los periodistas es que la iniciativa entre junto con el año 2020 y no que haya espera hasta los primeros meses para que pueda ser aprobada.

"Eso nos interesa mucho, que entre junto con el 2020 y que no se tenga que esperar hasta el 2020, esto es lo que estamos haciendo, pero creo que hoy se dio un paso adelante y creo también que es una iniciativa que viene a salvaguardar mucho al periodismo y a los defensores de derechos humanos, obviamente que nos pueden decir que no es perfecta, pero no, no, puede que no sea perfecta, pero es un gran paso, un punto de partida", señaló.