CASO ARANCELES

Injustificadas, medidas anunciadas por EU: Rodríguez Castaños, Delegado de la SE en Sinaloa

Noroeste / Redacción

Como inadecuadas e injustificadas calificó la Delegacion de la Secretaría de Economía en Sinaloa, las medidas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio originarias de México

Estados Unidos ha sido insistente en tomar medidas de este tipo, bajo el criterio de seguridad nacional, sin embargo, el Delegado Rafael Rodríguez Castaños se pronunció por un diálogo abierto y constructivo.

"El Gobierno de México siempre ha mantenido un dialogo constructivo y de apertura con Estados Unidos y esto no va a cambiar, no obstante, no podemos dejar de pasar por desapercibida estas medidas proteccionistas unilaterales que afectan gravemente la economía de muchas mexicanas y mexicanos", recalcó.

Rodríguez Castaños celebró la postura del Gobierno Mexicano de imponer medidas arancelarias a diversos productos como aceros planos (lamina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros productos que se importan de Estados Unidos.

El funcionario explicó que las medidas que emprenderá México a los productos estadounidenses podrían ser por un monto equiparable al nivel de la afectación nacional, como en meses antes anunció el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Apoyarán a exportadores

Destacó que la Secretaría de Economía cuenta y está preparada con diversos programas como el de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), por mencionar algunos, el cual tiene como objetivo apoyar a importadores y exportadores que pudieran verse afectados por la medida que implementaría Estados Unidos a partir del 1 de junio.

La Secretaría de Economía estará atenta para que los empresarios no pierdan competitividad en su actividad productiva, revisará la oferta nacional de esos productos para orientarlos hacia el consumo interno.