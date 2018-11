Injustificados y por revanchismos políticos han sido los despidos de trabajadores sindicalizados:

ESCUINAPA. Despidos de trabajadores sindicalizados han sido injustificados y por revanchismos políticos, señaló el Secretario Adjunto del Sindicato del Ayuntamiento.

"Los trabajadores despedidos son responsables en su trabajo, el único que no cumple con su trabajo es el Secretario General Jaime Lizárraga que debería trabajar de nueve a tres pero tiene otro trabajo" dijo.

Los primeros despedidos fueron 7 nuevos sindicalizados que lograron su base en la negociación del contrato colectivo que se realizó en octubre, los acuerdos fueron firmados por todos, incluido el Secretario General, quien aunque la Asamblea le pidió firmar el contrato colectivo no lo hizo y este causo laudo pues fue firmado por la mayoría de la mesa directiva.

Después fueron 8 trabajadores con años de antigüedad quienes solo recibieron como argumento que no se les requería en la Comuna, pero todos estos estaban involucrados en el cuestionamiento a la mesa directiva y los cuales no han contado con la defensa del Secretario General y de acuerdo al Alcalde Emmett Soto Grave ha sostenido reuniones con él pero el tema de los despedidos no se ha tomado.

Informó que estaba en espera de que esta defensa llegará pero al observar que no es así y que además se están violando otros derechos de los trabajadores como la atención médica, es que decidió asumir la defensa de los trabajadores con la representaron jurídica que la Asamblea le otorgó.

"Sí hay miedo de los compañeros por estos despidos, pues les han dicho que son órdenes de Gobierno del Estado pero no es verdad, me he reunido con personal del Estado y ellos son respetuosos de la organización sindical" dijo.

El Sindicato del Ayuntamiento está para proteger a los trabajadores y evitar que se vulneren sus derechos lo que está ocurriendo, pues han ido en contra de ellos la parte sindical y por ende la patronal.

Lo que está ocurriendo además deja más vulnerables las arcas municipales pues las demandas le han costado al Ayuntamiento quien tiene que pagar salarios caídos y no es el Sindicato quien los 'sangra' como lo quieren hacer ver las administraciones públicas sino las malas decisiones que asumen con este tipo de despidos.

Reconoció que en la Comuna tienen un excelente abogado laborista pero los trabajadores también tienen derechos y no había argumentos para despidos ni el procedimiento fue adecuado pues en caso de quejas lo primero que debieron hacer es actas administrativas para demostrar el incumplimiento.