Injusto, que Ayuntamiento de MazatlÃ¡n pague $360 mil a un abogado y no apoye a los trabajadores de Aseo Urbano: Regidor

Injusto, que Ayuntamiento de Mazatlán pague $360 mil a un abogado y no apoye a los trabajadores de Aseo Urbano: Regidor

Prácticamente es el mismo monto, darle el bono a los 120 trabajadores y lo mismo que representa el pago de honorarios a un mismo abogado

Netzahualcóyotl Ceballos

No es justo que el Ayuntamiento de Mazatlán pague 360 mil pesos a una sola persona por servicios jurídicos, y no apoye a los trabajadores de Aseo Urbano con el bono de 384 pesos que solicitaban por trabajar durante la contingencia sanitaria, consideró Rodolfo Cardona Pérez.

El regidor del Partido del Trabajo dijo que esa fue una de las razones por las que se negó a firmar el acta de sesión 114 del Comité de Adquisiciones, conducto por el que el Ayuntamiento de Mazatlán aprobó pagar al abogado Jorge Ernesto Hernández Zamudio 40 mil pesos mensuales, entre abril y diciembre de 2020, más impuestos.

“Prácticamente es el mismo monto, darle el bono a los 120 trabajadores y lo mismo que representa el pago de honorarios a un mismo abogado, entonces no me parece justo, no me parece conveniente que estuviéramos negando (el bono) a los trabajadores del Ayuntamiento y por otro lado estemos aumentando el gasto burocrático, el gastro administrativo del Municipio”, declaró.

Otra razón para negarse a firmar, comentó, fue por incumplir “la racionalidad con la que deben dirigirse los recursos públicos”, y una tercer razón, por contravenir la Ley de Austeridad.

“Es un abogado más, un profesionista más que pasa a los gastos mensuales del Ayuntamiento, creo que hay bastantes abogados en las áreas donde se está asignando”, agregó el Regidor del PT.

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, fue la segunda funcionaria que se negó a la aprobación de contratar servicios jurídicos por 360 mil pesos; aún así, el asunto se aprobó por mayoría.

Quienes sí aprobaron fueron el Oficial Mayor, Javier Lira González, el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, y el Tesorero Jesús Alarcón Lizárraga; también aprobaron el director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, y el director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez.