GUASAVE

Inminente estallamiento a huelga en la Jumapag

En las pláticas de pre huelga la parte patronal no llevó ninguna propuesta; líder sindical señala que el gerente del organismo no le contesta llamadas ni mensaje

Reyes Iván Camacho

13/11/2018 | 12:26 AM

GUASAVE._ El estallamiento a huelga en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave es inminente para las 13:00 horas de este miércoles, después de que en las pláticas de pre huelga la parte patronal no ofreciera ninguna propuesta.

Roberto Acosta Quevedo, secretario general del sindicato de la Jumapag, detalló que para este jueves les deberán nueve quincenas de retenciones de los trabajadores por diferentes conceptos, cuatro quincenas y 2.5 millones de pesos que quedaron en rezago de 2015 y 2016.

"Tenemos la fecha para el día de mañana 14 y ayer asistimos a las pláticas de huelga pero no hubo ninguna propuesta de avance y seguimos firmes en ese sentido", dijo.

"Estamos buscando el acercamiento, por eso estuvimos ayer en Culiacán, no obtuvimos respuesta favorable, entonces el movimiento de huelga sigue latente".

El dirigente sindical aclaró que aunque estalle la huelga, el servicio a los usuarios no se verá afectado.

"El servicio a los usuarios se tiene que privilegiar, vamos a trabajar con el personal mínimo, ya tenemos un esquema en ese sentido, de hecho tenemos un listado del personal que se va a quedar como mínimo a cargo para seguir otorgando el servicio", explicó.

Acosta Quevedo manifestó que no están cerrados al diálogo, por lo que las autoridades pueden todavía hacer el esfuerzo para tratar de impedir el estallamiento, aunque después de que la Alcaldesa Aurelia Leal López rindió protesta no ha habido ningún acercamiento con ella y el nuevo gerente de la Jumapag, José Socorro Castro Gálvez, ni siquiera le ha contestado las llamadas que le ha hecho ni los mensajes que le ha mandado.

"Yo esperaba para el día de ayer una respuesta, que tuviéramos algo como avance, un diálogo, pero hasta ahorita no hemos tenido ni siquiera una plática con el gerente general de la Junta, intenté comunicarme con él ya en dos ocasiones por llamadas, no contestó, después le mandé un mensaje, tampoco tuve la fortuna que me lo contestara", expresó.

El líder sindical dijo que tal vez el nuevo gerente apenas se está empapando de la situación del organismo, pero por lo menos por cortesía e institucionalidad o llevar una buena relación patrón-obrero debió haber ya entablado contacto.