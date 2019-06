Inmoral, que abogado de Lozoya sea el representante legal del fiscal Gertz Manero: AMLO

El Presidente de la República dice que confía en el Fiscal General y que no va a proteger a grupos de intereses creados

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este viernes, que podría ser “inmoral” que Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sea también apoderado legal, desde hace cuatro años, de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Eso sí [es inmoral], pero eso le corresponde a él [...] Sí, le tengo confianza al fiscal general, es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados”, dijo el mandatario nacional a pregunta expresa de un reportero durante su conferencia matutina.

Sin embargo, López Obrador indicó que no puede incidir en una posible renuncia de Gertz Manero, debido a la autonomía de la Fiscalía, que no ha librado órdenes de aprehensión contra Lozoya Austin. “Que no se ha podido detener [al ex director de Pemex], ese es otro asunto, pero esto marca la diferencia, no hay impunidad tolerada”, aseguró el Presidente.

“Desde luego quisiéramos todos que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, pero son procesos que se tienen que llevar a cabo, no se pueden llevar a cabo juicios sumarios, se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, hasta de los presuntos delincuentes, es un Estado de derecho, hay procedimientos”, abundó el político tabasqueño.

El pasado 26 de junio, Coello Trejo, abogado de Lozoya Austin, confirmó que también es apoderado legal, desde hace cuatro años, de Gertz Manero, pero negó que exista algún conflicto de interés ya que, según lo aseguró, se enfrenta contra las injusticias y no contra el fiscal.

“Yo puedo ser contratado para actuar conforme a derecho. Respeto mucho al doctor Gertz, fui su apoderado y sigue vigente el poder pero, entonces, ¿cuál es el conflicto de intereses?, imagínese si tuviera que renunciar a todos los asuntos que llevó en la Fiscalía porque el doctor Gertz es mi amigo o soy su apoderado”, sostuvo el litigante.

Durante el sexenio del Presidente José López Portillo (1976-1982), Coello Trejo fungió como fiscal especial Contra la Corrupción, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Después, durante los primeros tres años del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, fungió como secretario de Gobierno del estado de Chiapas.

Luego, en 1984, fundó el despacho Coello Trejo y asociados. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) regresó a la PGR como subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico. El abogado subrayó que su amistad con el fiscal se remonta décadas atrás, a los años 70 del siglo pasado.

“Ingresé a la Procuraduría General de la República [PGR] como agente del Ministerio Público y Gertz [Manero] era oficial mayor. A raíz de esto se construyó una relación de trabajo y de amistad”, dijo el litigante cuestionado al respecto.

El medio digital Animal Político, reveló que Javier Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth, fueron los abogados a los cuales Gertz Manero les otorgó un amplio poder en 2015, para presentar a su nombre una denuncia penal e investigar el deterioro de salud y posterior muerte de su hermano Federico, quien falleció a los 82 años de edad.

Según Gertz Manero, la presunta responsable de lo ocurrido, por no haberle dado a su hermano los cuidados necesarios, fue su pareja de varias décadas, Laura Morán Servín, de 92 años de edad, y abuela de la esposa de Alfredo del Mazo Maza, hoy gobernador del Estado de México.

Año y medio después de que Gertz Manero otorgó dicho poder, Lozoya Austin contrató los servicios de los mismos abogados cuando en México se reveló el escándalo de Odebrecht y salieron a la luz las confesiones de tres altos exejecutivos brasileños que aseguraban haber sobornado al exdirector de Pemex, hoy prófugo de la justicia.

“Gertz y su apoderado Coello se enfrentan actualmente en la arena pública y en los tribunales por el mayor caso de corrupción en la historia reciente. Gertz, como fiscal general, tiene la encomienda de llevar a Lozoya ante la justicia. Coello, como abogado de Lozoya, debe agotar todas las vías legales para impedirlo”, recordó Animal Político.

“Pero al mismo tiempo, los Coello siguen activos en el caso Federico Gertz, que sigue abierto en la Procuraduría de la Ciudad de México (PGJCDMX). Los Coello lo construyeron y trabajaron hasta que los agentes del MP a cargo del mismo intentaron cerrarlo en 2016”, indicó el mismo medio.

Animal Político recordó que el caso se reactivó en diciembre de 2017 —gracias a un amparo— y continuó en manos de otros abogados auxiliares designados por el propio Coello Trejo, cuatro de ellos hoy son funcionarios de la Fiscalía General de la República.

Uno de ellos es Juan Ramos López, encargado de despacho de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR, y, según Animal Político, es considerado la “mano derecha” de Gertz Manero. “Esto es relevante porque los casos de mayor impacto de corrupción están en manos de este funcionario, entre ellos el de Odebrecht y la presunta compra irregular de una planta de fertilizantes a la firma Altos Hornos de México [AHMSA]”.