Insabi absorberá mayoría de trabajadores del Seguro Popular: Gobernador

Quirino Ordaz Coppel confirma que el 13 y 14 de febrero regresará a Sinaloa el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar

Reyes Iván Camacho

OCORONI, Sinaloa.- La mayoría de los trabajadores del Seguro Popular en Sinaloa a quienes se les venció su contrato el 31 de diciembre con la desaparición de ese programa serán absorbidos por el Instituto de Salud para el Bienestar, aseguró Quirino Ordaz Coppel.

El Gobernador de Sinaloa indicó que ya hay una propuesta en ese sentido, con la que buscan aprovechar la experiencia que acumularon estas personas cuando laboraban en el desaparecido Seguro Popular.

“Ya hay una solución con los que eran trabajadores, ahí la propuesta la está viendo Rosa Elena Millán, lo que se busca es adelgazar al máximo, y me parece bien, el aparato administrativo, la estructura burocrática adelgazarla al máximo, pero aprovechar a la gente que ha estado ahí por la experiencia y darles una causa”, explicó.

“Serían absorbidos en la mayor parte y eso es muy positivo”.

Ordaz Coppel adelantó que el 13 y 14 de febrero regresará a Sinaloa el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, para ver el tema del Hospital General de Los Mochis, el Hospital de la Mujer de Guasave y el Hospital Integral de El Carrizo.

“Yo le plantee la necesidad, la urgencia, la prioridad que teníamos de modernizar el hospital de Los Mochis. Nos quedamos en la parte de los bebés, pero le hace falta una buena arreglada al hospital y mejorar su equipamiento”, indicó.

“Ver el tema del Hospital de la Mujer en Guasave porque está el área nueva lista, pero hay un problema de costo de operación, de personal, que no tenemos cómo absorberlo y no queremos ser irresponsables y luego contratar y dejar de pagar o no dar el servicio como tiene que ser”.

Y en el caso del Hospital de El Carrizo, recordó que es un nosocomio que quedó a medias, por lo que se busca echarlo a andar para beneficiar a los habitantes de toda esa región del norte de Sinaloa.

“También hay un costo de operación alto y tienes que contratar gente, equiparlo, pero no solo equiparlo, cómo lo vas a operar, quién lo va a mantener, por eso le agradezco mucho la sensibilidad de regresar y conocer directamente estos hospitales para darnos una solución de fondo y que la gente tenga la atención a la salud como se merece”, subrayó.

El Gobernador de Sinaloa agregó que otro asunto es el abasto de medicamentos, ya que necesitan que lleguen de manera ágil.