INSABI compra 300 mil pruebas para COVID-19; suman 400 mil en total

Carlos Álvarez

El Instituto de Salud Para Bienestar (INSABI) realizó una compra de 300 mil pruebas para detectar el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), segín lo informó este viernes 15 de mayo, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal.

"Proyectando la necesidad que se va tener en las siguientes semanas se realizó la compra, ya están pagadas con el apoyo y el financiamiento del INSABI", explicó el funcionario federal, quien abundó que las pruebas serán distribuidas entre todas las entidades federativas.

Durante la conferencia de seguimiento diario respecto a la pandemia del coronavirus en México, Alomía Zegarra sostuvo que estas nuevas pruebas se van a sumar a las más de 101 mil 900 que ya se tienen y que permiten continuar enfrentando la crisis sanitaria.

El funcionario federal destacó que se han realizado 128 mil 253 pruebas en todo el país desde el pasado mes de enero, hasta el corte de ayer jueves 14 de mayo, con un incremento de entre el 11 y 15 de marzo. Además, se han realizado 70 mil 809 pruebas en la red de laboratorios estatales y el laboratorio metropolitano, así como 50 mil 775 en laboratorios de apoyo.

Alomía Zegarra destacó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) ha recibido 16 mil 450 resultados positivos de laboratorios privados, pero no son casos de personas confirmadas, ya que "los laboratorios clínicos que no pertenecen a un hospital no llevan a cabo un proceso de atención médica, por lo tanto no registra los datos de la persona y evolución del paciente".

Con ello el índice de positividad es menor, por lo que no se puede sumar a la estadística de los 45 mil casos confirmados, porque hay muchos casos de personas que son portadoras y no necesariamente tenían sintomatología, lo que puede explicar porque es menor el caso de positividad, insistió el director general de Epidemiología de la SSa Federal.