Insabi necesita un presupuesto siete veces mÃ¡s grande: CIEP

Insabi necesita un presupuesto siete veces más grande: CIEP

Faltan medicinas, se quejan en los estados; el Estado está obligado a garantizarle los servicios de salud a quien no tiene recursos económicos, a quien no tiene para pagar consulta, a quien no tiene para pagar las medicinas, dice AMLO

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) carecerá de dinero suficiente para cubrir los servicios de salud a la población.

El Insabi contará con 112 mil 538 millones de pesos para 2020, 64 por ciento de los fondos provienen del Seguro Popular y 36 por ciento del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

Sin embargo, para que el Insabi atienda a la población sin seguridad social se requieren 792 mil 620 millones de pesos; una cantidad que es siete veces superior al presupuesto actual, de acuerdo con un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), publicado en el último trimestre de 2019.

El presupuesto ideal se dividiría en tres partes: 251 mil 99 millones de pesos para atender enfermedades infecciosas; 67 mil 508 millones de pesos para prevenir enfermedades en todas las edades; y 473 mil 117 millones de pesos para atender temas de salud reproductiva, enfermedades no transmisibles (diabetes, hipertensión) e infecciosas (como el paludismo).

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que “el Estado está obligado a garantizarle los servicios de salud a quien no tiene recursos económicos, a quien no tiene para pagar consulta, a quien no tiene para pagar las medicinas”.

Por ello, aseguró en su conferencia de prensa matutina, se creó el Insabi, el cual podrá brindar atención y medicamentos de forma gratuita, ya que el Gobierno federal tiene presupuesto “y nos va a alcanzar”.

“¿Por qué no alcanzaba el presupuesto? Porque se robaban el dinero de las medicinas. ¿Más claro? Si no se roban el dinero para comprar las medicinas, con el mismo presupuesto alcanza. En 2018, nada más en compra de medicina, cerca de 90 mil millones de pesos. Hagan las cuentas. Si ese dinero se aplica bien, si no hay los monopolios que controlaban la venta de las medicinas”, dijo el mandatario.

Desde Palacio Nacional, sostuvo que había políticos que “vendían medicinas y que hacían su agosto”. Pero aclaró que ya no se permite. “Por eso también los cuestionamientos, porque es una transa menos, un negocio menos, se les va”, agregó.

“Y ahí está la campaña del desabasto y de que si se cobra. Pues sí, nos va a llevar algún tiempo, como nos llevó algún tiempo acabar con el huachicol o casi terminarlo, nos llevó tiempo, pero también se va a acabar el huachicol en el tráfico de medicamentos. Y todos vamos a ayudar, todos, que no falten los médicos, que no falten los médicos”, abundó López Obrador.

En CDMX, la Universidad de la Salud

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que creará la Universidad de la Salud, con el objetivo de formar de manera gratuita en la capital a médicos y enfermeras que trabajen en sus propias comunidades y esta comenzaría a funcionar en junio.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la capital del país, indicó que el mandatario planteó al Gobierno capitalino crear una escuela “para recibir a estudiantes de todo el país para poder formar a los médicos familiares, comunitarios, que requiere el país”.

“Es una filosofía distinta. No solo es una filosofía orientada a la especialización, sino al revés: trabajar en la formación de personas que sean capaces de atender de manera integral a sus comunidades, sobre todo las comunidades más alejadas del país, que es donde se requieren más médicos y enfermeras”, expuso.

Precisó que la Universidad de la Salud estará ubicada en el Bosque de Chapultepec, en lo que anteriormente era la Escuela de Ingenieros Militares, cuyas instalaciones se están adecuando para que las clases de la nueva universidad comiencen en junio.

La Jefa de Gobierno indicó que la convocatoria a estudiantes y profesores para la nueva institución fue publicada este lunes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y estará abierta hasta febrero.

Tanto estudiantes como maestros llevarán un curso preparatorio, al cabo del cual se establecerá quiénes podrán ingresar a la universidad, que estará a cargo del Gobierno capitalino.

“Es una convocatoria nacional, no sólo para personas de la Ciudad de México sino principalmente para estudiantes egresados de preparatoria de todo el país que tengan la vocación de regresar a sus comunidades como médicos y enfermeras”, enfatizó.

Sheinbaum añadió que la Universidad de la Salud formará parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno local.

Por otro lado, Sheinbaum aseguró que el Gobierno de la capital está muy satisfecho con el Insabi, que entró recientemente en funciones en sustitución del Seguro Popular y que atiende a personas sin cobertura médica.

“Son dos concepciones distintas. Una es concebir a la salud como una mercancía, y la otra es concebirla como un derecho. Y esa es la base con la que estamos trabajando con el Gobierno de México. En el caso de la Ciudad de México, el apoyo del Insabi va a ser muy importante”, dijo.

Acotó que el Gobierno local tiene programado contratar este año 800 médicos, “y con el Insabi va a haber apoyo adicional”.

“Vamos a garantizar la gratuidad y mejores servicios de salud”, puntualizó.

La mandataria capitalina fue cuestionada por el tema, luego de que algunos gobernadores del país se negaran a la entrada en vigor del Insabi en sus entidades, por lo que ellos continúan con la operación del Seguro Popular.

“Y se ha hecho también algún ruido, porque algún Gobernador declaró que no va a aceptar. Es voluntario, no es obligatorio. Yo tengo la información de que no son seis, que ya la mayoría ha aceptado que la atención médica en sus estados para la población sin seguridad social se garantice, se otorgue de manera gratuita. Y yo estoy seguro que al final, -si no todos, porque no podemos obligar a nadie- la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud y que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, todos los medicamentos”, finalizó el Presidente al respecto.

LA FALTA DE MEDICINAS EN GUERRERO Y SINALOA

El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dijo que no se peleará con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí pedirá más presupuesto para el sector salud, por los cambios que trajo el inicio de funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y reiteró su compromiso con la ley y la justicia ante los hechos de violencia ocurridos el último trimestre de 2019 en Tlapa.

En su discurso, en la inauguración del puente Itacuán en Alcozauca, abordó el caso del Insabi y dijo que tuvo una reunión con funcionarios en la que revisaron y analizaron el asunto y concluyó que el gobierno de Guerrero no se va a pelear con el presidente de la República, ni con los encargados que están alrededor del Insabi, “al contrario, le vamos a pedir que pongan más atención e inversión en Guerrero, en materia de salud, que lo necesitamos”.

En declaraciones posteriores, sobre la posible falta de medicamentos y el cobro de los servicios del Insabi, indicó que hay que darle su tiempo y el beneficio de la duda, que las cosas pueden salir mejor y se debe tener confianza en que así será; agregó que estará muy pendiente del proceso.

“Desde la Montaña le expreso al Gobierno federal mi disposición para caminar con el Insabi. Esperemos que las cosas caminen bien, vayan bien, que lleguen medicamentos, que podamos tener inversión para arreglar centros de salud, inversión para tener más médicos, enfermeras, que es lo que nos piden”.

Dijo que éste también es el caso de los maestros que piden plazas, claves o recategorizaciones, pero que el Gobierno estatal no tiene esos recursos y no puede atender esos temas.

Enfatizó que va a caminar con el Gobierno federal y que el Insabi sea una institución renovada, que atienda la salud de los mexicanos y guerrerenses, porque se necesita y ejemplificó con que en Ciudad Altamirano en los hospitales es necesario corregir sistemas de agua o elevadores.

Afirmó que no hay todos los medicamentos y que así se está en todo el estado, con un 50 por ciento. “Tampoco estamos en el piso”, aclaró.

Mientras que el Hospital Pediátrico de Sinaloa está sin medicamentos para otorgarle tratamiento a los niños con cáncer que son atendidos en el área de Hemato-Oncología, advirtió Jorge Peralta, de Ángeles Nocturnos Culiacán.

“No cuenta con ellos el Hospital Pediátrico, tenemos que buscar la manera de que una fundación nos apoye como es Ganac y si no fuera por Ganac desgraciadamente los niños estuvieran sin su tratamiento”, advirtió.

EL DERCHO A LA SALUD SERÁ UNA REALIDAD: AMLO

Apenas el pasado 19 de diciembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó juramento a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y aseguró que con este nuevo organismo “el derecho del pueblo a la salud será una realidad”.

En un evento realizado en Palacio Nacional, el mandatario calificó como “histórica” la constitución de este instituto y resaltó la importancia del mismo para cumplir con el derecho constitucional a la salud, que en el pasado “ha sido letra muerta”.

López Obrador anunció la creación del Insabi el 9 de abril último, el cual sustituiría al Seguro Popular, enfocado en atender a los mexicanos carentes de cualquier tipo de seguridad social.

De acuerdo con autoridades de salud, esperan que este organismo atienda a unas 60 millones de personas y dé paso para alcanzar la salud universal en México.

“La injusticia no podrá cerrar nuestro camino, con el Insabi ofreceremos atención médica de calidad y medicamentos gratuitos para todas las personas, en todos los lugares”, dijo el Secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Señaló que la salud pública es un asunto pendiente que requiere atención, e incluso refirió que actualmente el sistema de salud está peor que el educativo.

En ese sentido, puntualizó: “tanto la salud como la educación no pueden ser privilegios”, por ello “tenemos que aplicarnos todos” para sacar adelante este sistema deteriorado en tiempos pasados, ahora uno de los problemas más graves que se tienen.

Alcocer recordó que para el próximo año el sector salud tendrá un aumento de presupuesto de 40 mil millones de pesos, con la finalidad de subsanar los problemas de acceso a la salud y falta de personal médico.

"Hay recursos suficientes para que se tengan buenos resultados para corto, mediano plazo y largo plazo”, manifestó.

En tanto, Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, señaló que en México actualmente 69 millones de personas carecen de cualquier tipo de seguridad social “y esto es una realidad que se debe cambiar”, y severó que la salud debe defenderse como un derecho social que corresponde a cualquier ser humano

El funcionario sostuvo que con la creación del Insabi se atenderá el desabastecimiento de medicamentos y se buscará reforzar el primer nivel de atención de salud; asimismo, se buscará el desarrollo de mejores condiciones para vida de la población mexicana, especialmente aquellos con mayor vulnerabilidad.

Ferrer aseguró que se contribuirá a un mayor estado de bienestar en un país con igualdad y subrayó:”La mística del Insabi es muy sencilla, es que no les vamos a fallar”.

Finalmente, Alcocer afirmó que a pesar de que el sistema enfrenta desafíos como el envejecimiento de la población, el cambio climático y los hábitos que se generan con las nuevas tecnologías y la migración, será preciso reorientar el sistema de salud hacia una atención primaria.

