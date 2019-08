Inseguridad pega a Noroeste; roban moto a repartidor en CuliacÃ¡n

Inseguridad pega a Noroeste; roban moto a repartidor en Culiacán

El atraco ocurre a las 4:30 horas en Calle Miguel Hidalgo, entre Teófilo Noris y Riva Palacio, donde el empleado de esta casa editorial fue golpeado y recibió apoyo presencial de las autoridades locales 40 minutos después de la denuncia

Antonio Olazábal

Hoy a las 4:30 horas le robaron de manera violenta una motocicleta a un trabajador de Noroeste cuando se disponía a entregar el periódico.

El hecho se registró en la Colonia Centro y fue un robo violento. El repartidor señaló que él estaba parado cuando fue atacado por un hombre que venía acompañado de otro, ambos estaban arriba de una motocicleta.

"Fue en la madrugada a las 4:30, fue ahí en el Centro por la Calle Hidalgo, entre Teofilo Noris y Riva Palacio, lo que pasa que estaba entregando periódico, estaba parado yo en un domicilio, y estaba echando el periódico por abajo de la puerta y en eso me llegaron ellos", indicó.

Al trabajador de esta empresa lo golpearon violentamente para quitarle la motocicleta, se llevaron sus documentos personales, periódico y dinero que él tenía en la unidad de reparto.

"Eran dos, uno de ellos se bajó de la moto y me pegó una patada en la espalda, y después me pegó como con un tubo o algo, como que con un fierro, me pegó en la cabeza, y yo lo único que me fui de lado del golpe, y en eso él me jaló la moto, me la quitó", explicó.

"Lo bueno que me pegó en el casco, mi casco es muy grueso, y nada más el golpe me aturdió, no traía ni armas ni nada, fueron nada más jalones y el golpe que me dieron nada más", agregó.

Dijo también que recibió apoyo de un taxista, sin embargo llamó al 911, y no fue sino hasta 40 minutos después que fue apoyado por elementos de la Policía Municipal.

"En cuanto pasó eso venía un taxista, y pues le pedí auxilio yo, y el señor me hizo el favor de llamar con un celular allá a Noroeste, para que vinieran por mí, entonces cuando ellos me recogieron ya después yo llamé a la Municipal, me levantaron el reporte, marqué al 911 y al ratito llegó una patrulla al Noroeste", mencionó.

-- ¿Como cuanto tiempo de que habló llegó la patrulla?

"Yo creo que a la media hora, 40 minutos".