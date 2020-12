Inseguridad y falta de trabajo impide a desplazados por la violencia regresar a sus comunidades en sierra de Concordia

Tras haber salido de sus tierras huyendo de la violencia, los afectados, algunos de ellos radicados en Mazatlán, piden a las autoridades apoyo para vivienda

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La presencia de personas armadas y la falta de trabajo, impide a las personas desplazadas por la violencia regresar a sus comunidades en la zona serrana del municipio de Concordia.

"(La seguridad) no ha mejorado nada, nada, ahorita nada más están plantados (los hombres armados), pero ya ve que nada más a la parpadeada sigue (la violencia), ya no se está uno a gusto", dijeron vecinos de dicha zona serrana:

Añadieron que algunos de ellos salieron desde hace cuatro años huyendo de la violencia hacia Mazatlán, en donde tienen que rentar, por lo que exigen que les den casas para vivir, pues aún no pueden regresar a sus comunidades de origen.

"También muchas veces por la falta de trabajo (no se puede regresar) porque no hay economía para allá para arriba".

Dijeron que anteriormente los pobladores sembraban maíz para comer, pero ahorita no se puede trabajar porque la gente armada anda entre el monte.

"Cada quien siembra para comer, pero ahorita no se ha podido porque ahí andan entre el monte los maleantes, no es seguro ya esa zona", continuó uno de los vecinos.

"Nosotros tenemos cuatro años ya aquí y sigue igual".

Recordaron que en un tiempo fueron enviados elementos del Ejército Mexicano a esa zona para brindar seguridad, pero desde hace como dos años y medio los elementos castrenses ya se retiraron y la inseguridad sigue igual como al momento en que pese a que ellos no tienen problemas con nadie, por temor a que les hicieran algo se tuvieron que desplazar hacia Mazatlán.

"Ya no están (los elementos del Ejército), ya se enfadaron, ya se recogieron, se retiraron, allá estaban, había poquitos elementos, ya dejaron solo allá, ya hace como dos años y medio se retiraron, ya los que mandan son la gente que anda (entre el monte), cuando vamos casi no los vemos, pero anda uno que otro",

"A nosotros no (nos hacen algo) pero ya que uno tiene recelo porque ya ve que no respetan a la demás gente, pero uno no tiene nada que ver con eso, de todos modos tiene recelos, para prevenir mejor uno no va para allá".

Una de las personas consultada expresó que en Mazatlán han batallado para tener dónde vivir porque y tienen que rentar.

"A veces nos sacan de un lado y luego de otro y así ahí batallando andamos, (ayudaría mucho tener una vivienda propia) de perdida pagar lo que sea de uno ya, propio, ahí batallando pero salir adelante sea como sea", expresó otra de las personas consultadas.