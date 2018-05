Insolación y golpe de calor, enfermedades mortales - Noroeste

Insolación y golpe de calor, enfermedades mortales

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ La diferencia entre insolación y golpe de calor es súbita, pues este último concepto es un ataque directo mortal al corazón y al pulmón.

Jesús Enrique Castro López, presidente de la delegación Cruz Roja Escuinapa, informó que las dos enfermedades son derivadas de la exposición a altas temperaturas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el municipio ha registrado temperaturas hasta los 37 grados con sensación térmica de 41 grados.

“La insolación se manifiesta por dolor de cabeza y ardor de la piel; es muy diferente una insolación a un golpe de calor, el cual es súbito, más intenso y llega rápidamente al coma o a la muerte; la insolación va procediendo ciertos pasos para llegar a esa etapa de golpe de calor”, explicó el galeno.

El médico puntualizó que desde las 10:00 hasta las 15:00 horas se siente la intensidad del calor, presentándose los primeros casos de insolación.

“Debemos de extremar precauciones en este ambiente y sobre todo en el área que estamos viviendo, sobre todo la exposición al sol en la horas muy fuertes, que son de las diez horas a las tres de la tarde, porque ya se están viendo casos de insolación en algunas personas”, subrayó.

Otras medidas de precaución, enfatizó, es utilizar sombreros o gorras, protector solar, mantenerse bajo las sombras de los árboles e hidratación, pues arriba de 41 grados en el cuerpo humano se puede decir que ya está en insolación o golpe de calor.

“Usar sombrero protector, protectores solares, hacer hincapié a las personas que anden laborando en las huertas para que se den un espacio y se hidraten, que es lo más importante y ponerse a la sombra de los árboles en un lugar fresco que se pueda”.

Mencionó que hasta el momento la benemérita institución no ha presentado registros de personas con casos de insolación o golpe de calor. “Actualmente no hemos tenido casos, solo lo que se presentó en playas (dos niños insolados) por la inclemencia; tampoco no hay golpes de calor”.

Señaló que la persona fallecida en la comunidad de la Isla del Bosque fue debido a problemas del corazón y no de “golpe de calor”, como se comentó en diferentes medios de comunicación.

En cuanto a que el sector salud no informa de las muertes de golpes de calor, dijo que este asunto es de todas las instituciones de prevenir enfermedades por altas temperaturas.

“Eso compete a la medida de prevención de cada institución y lo podemos hacer en general, porque Cruz Roja es una institución de prevención y se lo estamos dando porque empiezan las inclemencias y se le recomendaría a la ciudadanía a que acataran este tipo de indicaciones”, culminó.