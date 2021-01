Instagram y Facebook bloquean cuentas de Trump por 24 horas

Fue por incumplir las políticas, debido a que incitó a la violencia por la toma del Capitolio de sus simpatizantes

Carlos Álvarez

Adam Mosseri, jefe de Instagram, informó este miércoles 6 de enero, que la cuenta del presidente Donald Trump también fue suspendida en dicha red social, tomando la misma medida aplicada por Facebook, por incumplir las políticas, debido a que incitó a la violencia por la toma del Capitolio de sus simpatizantes.

"Hemos evaluado dos infracciones de la política contra la página del presidente Trump que resultarán en un bloque de funciones de 24 horas, lo que significa que perderá la capacidad de publicar en la plataforma durante ese tiempo", publicó Facebook en Twitter, red social que también bloqueó la cuenta de Trump por 12 horas.

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

We are locking President Trump’s Instagram account for 24 hours as well. https://t.co/HpA79eSbMe — Adam Mosseri :mask: (@mosseri) January 7, 2021

Twitter eliminó este mismo 6 de enero, el video del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y después eliminó tres publicaciones del mandatario estadounidense, además de que bloqueó su cuenta durante 12 horas.

Asimismo, amenazó con una suspensión permanente, debido a "infracciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica", según indicó en una serie de tuits.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

Entre los tuits de Trump que la red social borró, estaba uno en el que el mandatario de EE.UU. apuntó que su vicepresidente Mike Pence carecía del “coraje” para revertir el triunfo electoral de Joe Biden.

En otra publicación eliminada por Twitter, Trump afirmó que los disturbios en el Capitolio fueron producto de unas elecciones injustas.

Por otra parte, Facebook y YouTube eliminaron el video que el presidente Trump compartió este día por la tarde, luego de que los manifestantes que él mismo incitó a marchar irrumpieran en el inmueble y frustraran la reunión del Congreso para certificar el triunfo del presidente electo Biden.

Twitter bloquea cuenta de Trump por 12 horas; Facebook y YouTube borran publicaciones

En el video, el presidente dijo que quienes irrumpieron en el Capitolio deberían “volver a casa”. Además de que afirmó que el motivo detrás de las protestas fueron unas elecciones “injustas”.

“Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos caer en el juego de estas personas, tenemos que tener paz. Así que vete a casa, te queremos, eres muy especial”, dijo Trump mientras legisladores eran desalojados del inmueble.

El vicepresidente de integridad de Facebook, Guy Rosen, justificó la decisión al decir que la empresa “está tomando las medidas de emergencia apropiadas”.

Rosen también explicó que el video de Trump fue eliminado porque éste contribuía al riesgo de violencia. Por su parte, YouTube también dijo que eliminó la grabación por difundir afirmaciones falsas de que hubo fraude electoral.