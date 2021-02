Instala el PRD Sinaloa Comisión Estatal y Municipales de Juventudes de Izquierda

“No tengo duda de que vamos a ser protagonistas en esta elección, porque los jóvenes tenemos que salir a hacer campaña, pero esta vez, aspiramos a encabezar candidaturas, campañas, y defender el voto”, señala Secretaria Nacional

Leopoldo Medina

Trabajar con la juventud del país es una acción noble, señaló Marco Aurelio Vázquez, delegado nacional del PRD, quien este viernes llevó a cabo la toma de protesta e instalación de la Comisión Estatal y Municipales de las Juventudes de Izquierda.

“Hoy ya tenemos una idea más clara de cómo está la situación estatal, y cómo va caminando la coalición, y cómo tenemos candidaturas comunes con el PAN y con el PRI, tenemos confianza que en los demás partidos vamos a tener la posibilidad de ir en coalición en candidaturas comunes en los 18 municipios”, señaló Vázquez.

El delegado nacional comentó que dentro de las mesas internas del partido está la posibilidad de integrar a jóvenes con mucha fortaleza, a las candidaturas que se avecinan, sobre todo en las regidurías que se van a integrar en los 18 municipios del estado.

Vázquez resaltó que con estas acciones se reactiva la estructura juvenil del PRD, para que ellos empiecen a caminar, por lo que se nombrarán comisiones estatales y municipales, donde las fuerzas del partido estarán integradas al 100 por ciento.

Karla Jacobo, secretaria nacional de las Juventudes de Izquierda, señaló que, desde la dirección nacional del partido, están convencidos que la participación de las juventudes en este proceso electoral será fundamental.

“En México, actualmente un tercio de las personas que van a votar somos jóvenes menores de 35 años, y por primera vez en este país van a votar alrededor de 5 millones de jóvenes, si las juventudes y las mujeres nos pusiéramos de acuerdo, pudiéramos definir una elección por completo”, señaló Jacobo.

Agregó también que no se puede hablar a la juventud, ni hablar al primer voto, si como partido no son congruentes, llevando al frente candidaturas encabezadas por jóvenes que están siendo parte de sus comunidades, y que pueden venir a hacer un planteamiento certero, pero sobre todo, que ayude a resolver los problemas de Sinaloa, de sus municipios y de su comunidad.

En este sentido, señaló la secretaria nacional de las JIZ, a nivel nacional se ha desplegado toda la dirección nacional ejecutiva, para poder reorganizarse, reestructurarse y aceitar sus estructuras, por lo que realizarán una gira acompañando al presidente estatal del PRD Sinaloa, para instalar las comisiones de las juventudes en los 18 municipios del estado.

“No tengo duda de que vamos a ser protagonistas en esta elección, porque los jóvenes tenemos que salir a hacer campaña, pero esta vez aspiramos a más, a lo que nuestra organización de juventudes de izquierda ha buscado por mucho tiempo, encabezar candidaturas, campañas, defender el voto, por ellos desde la dirección nacional vamos a trabajar para que las direcciones juveniles están más preparadas para enfrentar estos retos”, resaltó Jacobo.

Respecto a si existe interés en los jóvenes por participar en los procesos electorales, la secretaria nacional comentó que los jóvenes no deciden de inmediato hacer política en un partido, que ellos hacen política en la universidad, en las calles, mejorando las condiciones de vida de su colonia, defendiendo el medio ambiente, entre otros.

“La juventud está en todo, estamos construyendo un camino feminista en este país, vemos mujeres que salen a la calle, y eso es hacer política, y en ese sentido el PRD tiene que ser el partido por el que decidan hacer política, porque hasta ahora la vía para poder realizar cambios es la democracia, la de salir a ser candidatos y ganar una elección”, subrayó.

Sobre si hay la certeza de que los jóvenes podrán participar, Jacobo resaltó que ellos pueden competir en igualdad de circunstancias con cualquier persona, en igualdad de complicaciones, independientemente de la edad que se tenga.

Hoy, dijo, hay acciones afirmativas, donde los partidos políticos deben postular candidaturas de jóvenes aunque se firmen convenios de coalición, es decir, que tendrán que estar presentes en estos convenios, pero también los del PRI, y los del PAN.

“En este proceso que se avecina a nivel nacional será el 30 por ciento de jóvenes menores de 35 años los que podrán participar por candidaturas, y no se trata de si se puede o no, son obligatorias estas candidaturas, pero no solo a jóvenes, también a indígenas, afromexicanos y personas de la diversidad sexual”.

Jacobo resaltó que la democracia en México tiene reglas, y se deben de cumplir.

Jóvenes rinden protesta en la instalación de la Comisión Estatal y Municipales de las JIZ.

El PRD Sinaloa reactiva la estructura juvenil del partido.