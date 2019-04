Instalan Consejo Estatal Ciudadano para la educaciÃ³n

CONSEJO

Instalan Consejo Estatal Ciudadano para la educación

Los integrantes de este Consejo podrán influir en las decisiones que se tomen en las escuelas de la localidad

Heriberto Giusti Angulo

El día de hoy se llevó a cabo la primer sesión ordinaria del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, en una sala de juntas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

Según Juan Carlos Cardona Aldave, funcionario público de la administración federal, Sinaloa es el quinto estado en tener un consejo de este tipo.

"Sinaloa, después de que invitamos a los estados de la República a instalar sus Consejos, es el primero con Consejo Estatal que se ha instalado desde ese día; sólo existían cuatro Consejos Estatales hasta ese momento", afirmó.

"Hay cuatro niveles de Consejos de Participación Social. Existe el nacional (CONAPASE), después están los consejos estatales, están los consejos municipales y existen los consejos escolares".

El funcionario público señaló que los trabajos para mejorar la educación deben provenir de toda la sociedad, no solamente del Gobierno.

"La responsabilidad de la educación no es de la autoridad federal, no es sólamente de la autoridad estatal, no es sólamente de los regidores o las áreas de fomento cívico, ni siquiera es sólamente del ámbito privado y social. Es responsabilidad de todos", manifestó.

"Cuando nos sentamos a hablar de estas cosas, no hay colores, no hay partidos, sólamente hay el interés supremo de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes", añadió.

Por su parte, el Secretario de Educación de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, rindió protesta a los integrantes de este nuevo Consejo.